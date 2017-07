Se casó Antonela Roccuzzo y aparecieron fotos con su ex

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron el viernes pasado en Rosario, lo que se convirtió en la boda del año. Todos los portales del mundo se hicieron eco de la historia de amor que los unió.

Sin embargo, pese a que muchos revelaban que el romance entre los protagonistas comenzó cuando tenían 6 años, varios secretos comenzaron a salir a la luz. Entre ellos, el hecho de que ella tuvo otra relación previa a su actual marido.

Según trascendió, cuando Lionel marchó a España para unirse al FC Barcelona, Antonela conoció a otro chico que fue su novio varios años. ‘Ella se puso de novia con otro chico y estuvo varios años con él‘, reveló una amiga.

Pero todo se acabó, según difunde el Tribuno, cuando Messi regresó a la Argentina y tras la muerte de una amiga de ella se unieron para siempre. Es así que la relación con el misterioso novio quedó en el olvido. "Al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi", aseguran que dijo el ex de Roccuzzo.