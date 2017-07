Para Dávalos, las pintadas fueron obra del intendente "Kila" Gonza

Tras la indignación que causó las pintadas que aparecieron bajo uno de los puentes en la Circunvalación Oeste, Juan Pablo Dávalos, presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, en diálogo con InformateSalta, se defendió y aseguró que “sería estúpido pintar un lugar que los vecinos limpiaron con tanto esfuerzo”.

El edil responsabilizó al intendente de San Lorenzo, quien según dijo, lo quiere fuera del Concejo. “Estoy seguro que fue el tránfuga de Kila Gonza, este tipo me quiere fuera de la cancha y quiere ver la manera de ensuciarme porque fui el único que lo enfrentó para que robe un poco menos, estos tipos laburan con política baja, sucia”, sostuvo.

En ese marco, manifestó que los propios vecinos de la zona le manifestaron su apoyo. “Son gente que conozco bien y nunca se me ocurriría ir a pintar, no se lo haría ni de casualidad y de última pediría permiso, solo un bestia podría haber pintado ahí cuando hay carteles que dicen por favor no pinte”, reiteró.

Intendente de San lorenzo, "Kila" Gonza

Por último, manifestó que ya se puso manos a la obra para poner en condiciones nuevamente el lugar. “Agarré la pintura y pinté todo el puente, ya lo arreglé, lo voy a tratar de dejar igualito, aunque no haya sido yo, igual lo voy a pintar porque mis amigos y la gente que vive ahí, no tiene porque sufrir esto”, finalizó.