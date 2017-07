Le rompieron el vidrio del auto y le robaron la mochila con dinero y pertenencias

Según relató el damnificado a InformateSalta, cuando estacionó el auto en la vereda de su oficina en Belgrano al 1400, delincuentes rompieron el vidrio de la puerta trasera del lateral derecho y le robaron la mochila con dinero y pertenencias.

“Sólo me bajé cinco minutos para buscar unas cosas en la oficina. Cuando volví ya estaba roto el vidrio. No hicieron ruido, aparentemente nadie vio nada”, sostuvo el joven.

Tras el incidente, el damnificado llamó al Sistema de Emergencia 911. “Vinieron los policías, me dijeron que las cámaras de seguridad de la zona no funcionan. Fui a hacer la denuncia a la comisaría Quinta, pero me dijeron que no podían hacer nada”.

Luego de hacer la denuncia, el joven se dirigió al Servicio de Emergencias para que les dieran acceso a las cámaras de videovigilancia, donde le desmintieron que las cámaras no andaban.

“Me dijeron que necesito una autorización para acceder a los videos. En la policía me mintieron porque las cámaras sí andaban, incluso los que controlan las cámaras me dijeron que vieron los videos de la zona pero que no pudieron detectar el lugar del robo” indicó a InformateSalta.