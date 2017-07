Elecciones: “No soy un improvisado de nuestra provincia”

Los políticos se preparan para la campaña electoral que comenzará en los próximos días, mientras siguen brindado declaraciones de cara a lo que serán las elecciones primarias del próximo 13 de agosto.

En esta oportunidad, el actual senador provincial Andrés Zottos mantuvo el diálogo con el programa #MilagroPorLaTarde, donde se refirió a su precandidatura. “No soy un improvisado de nuestra provincia, conozco sus necesidades en el norte, sur, este y oeste”, aseveró Zottos.

Además agregó que “he trabajado por las demás provincias en el parlamente del NOA y conoce a los demás legisladores del norte grande para luchar para un Estado Nacional más activo en promociones”.

Del mismo modo, señaló que continúa el proyecto que inició junto al gobernador Urtubey en el 2006, reconociendo que “este proyecto tiene cosas que se hicieron bien, otras se hicieron mal y muchas otras que falta”.

Por otra parte, el precandidato lamentó que “en Argentina el federalismo se declama pero no se lleva a adelante como corresponde”.

En el mismo sentido, indicó que entre los temas a tratar está el diferimiento en lo que hace a impuestos. "No puede ser que el que quiera instalarse en el norte pague los mismos impuestos que alguien que está en el puerto, con las desventajas que tenemos del combustible, del flete, entre otros”, cuestionó.

Finalmente, sobre el sistema de elecciones, el ex vicegobernador de la provincia subrayó que “para mí son buenas las PASO, pero me hubiera gustado que sean menos de 6 los candidatos”, es decir que “se debería limitar la cantidad de participantes porque terminamos siendo una ley de lema”. Y, por último, planteó que “hay que discutir que no haya más de 3 mandatos en el ejecutivo para que entren nuevas cara en la política”.