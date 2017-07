Escrache electoral: Filtran video íntimo del candidato de Cristina en un "telo"

La campaña para las PASO todavía no comenzó pero el juego sucio sí.

La campaña para las PASO todavía no comenzó pero el juego sucio sí. En plena ebullición de la interna peronista, con dirigentes que emigran de una fuerza a la otra, el precandidato a diputado de Unidad Ciudadana Fernando Espinoza quedó en el medio de todas las miradas. Un usuario anónimo de Twitter filtró un video íntimo, del que sería protagonista.

En el breve clip Espinoza aparecería desnudo en una habitación de un hotel alojamiento. Se lo ve que camina unos pasos hacia el baño y le da una pitada a un cigarrillo prendido.

El video explotó en la red social luego de que en ese programa hablaran del tema. Espinoza se convirtió en trending topic en menos de una hora.

Espinoza es uno de los artífices del armado bonaerense en la lista de la fuerza Unidad Ciudadana, que lleva como precandidata a senadora a Cristina Fernández. En 2015, el ex intendente de La Matanza llegó a ser precandidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria junto a Julián Domínguez, fórmula que perdió la interna con la de Aníbal Fernández y Martín Sabbatella.

La bomba explotó ayer en el canal América: "Me acaba de llegar la foto. También hay un video. Me dicen que Espinoza va a iniciar acciones legales directamente contra Cambiemos. Está desnudo caminando en un baño. Lo que no se explica es quién lo filmó y cómo se filtró", indicó Eduardo Feinmann.