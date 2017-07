Sostuvo la secretaria del Tribunal Electoral de la Provincia de Salta. Además, Teresa Ovejero señaló que pasado el período de observaciones e impugnaciones, se confirmaron las listas definitivas. La información aún no fue actualizada en el sitio web.

A pocas semanas de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que se celebrarán el 13 de agosto, las listas presentadas por los partidos y los frentes electorales ya fueron confirmadas.

“Las juntas electorales de los partidos son los que oficializan las listas de los precandidatos, se lo comunican al Tribunal Electoral para que confirme esas oficializaciones. Ya pasó el período de observaciones y eventuales subsanaciones por parte de los apoderados de los partidos”, explicó a InformateSalta Teresa Ovejero.

La secretaria del Tribunal Electoral de Salta indicó que una vez que se confirman las listas, no se admiten recursos salvo reconsideraciones (por algún motivo se pide que se revea la resolución pero tiene que haber algún motivo argumentado), es decir que ya no caben nuevas impugnaciones.

Con respecto a irregularidades observadas en las presentaciones, Ovejero indicó que no se detectaron mayores inconvenientes. “Faltaba alguna documentación, algunos no cumplían con la edad establecida para el cargo, no definían algún domicilio o, simplemente, manifestaban desacuerdo hacia el interior de los partidos”.

Con el caso denunciado en Rosario de la Frontera por una supuesta eliminación de una lista de Salta Nos Une, que era encabezada por Jasbel Singh, Ovejero explicó que se trataría de un conflicto interno del partido.

“Tiene que ver con el acta constitutiva de la presentación de los candidatos y las cláusulas de sus arreglos dentro del frente. El Tribunal resuelve las cuestiones que presentan los apoderados de los partidos. Si no me equivoco, ‘Salta Nos Une’ se había reservado presentar candidatos propios en el departamento capital, mientras en el interior iba a ir con un frente. Estaría fuera de lo que se pactó en las normas internas del frente”, sostuvo la secretaria.