Maradona se descontroló en Nápoles y terminó en el techo de un auto

La historia de Diego Maradona y la ciudad de Nápoles volvió a tener un capítulo especial. El ex futbolista fue distinguido como ciudadano ilustre y los festejos trascendieron la intimidad.

En el marco de la celebración de los 30 años del primer título liguero del Nápoli, el astro fue homenajeado por los hinchas del club italiano.

Y los festejos fueron tales que Diego terminó cantando descontrolado y subido al techo de una limousine.

Maradona goes outside his hotel in Naples, sits on top of a van & leads a chant:



"Whoever's not cheering is a Juventus fan!" 💙 pic.twitter.com/j8gqiIHmQ8