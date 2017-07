Cómo convertir los audios de Whatsapp a texto

A partir de ahora podrás transcribir los mensajes de audios de WhatsApp sin la necesidad de escucharlos, por lo que te será más fácil conversar con el resto de contactos sin tener que reproducir las notas de audio.

La app Voicer for WhatsApp plantea convertirse en una aliada imprescindible para los usuarios que no tienen tiempo de escuchar un audio o simplemente prefieren no hacerlo.

Disponible solo para Android, Voicer tiene una única y útil función: convertir en texto los mensajes de voz que llegan a WhatsApp. Su funcionamiento es muy sencillo, sobre todo ahora que la interfaz de la app está disponible en español.

¿Cómo es el funcionamiento?

Al iniciar Voicer, el sistema pedirá elegir entre los 50 idiomas disponibles para la configuración inicial.

Para comenzar a transcribir los audios, dentro de una conversación, solo es necesario presionar sobre la foto de quien envió la nota de voz, seleccionar Compartir y luego Voicer.

El sistema se encargará de convertir el audio en texto, siempre y cuando el mensaje no supere un minuto de duración.

El funcionamiento de Voicer aún no es perfecto, pero cumple con su función ya que permite interpretar de qué se trata cada mensaje.

Descarga desde aquí