Salta ya no es la "alfombrada", sino la de canteros

Todavía queda en el recuerdo de la sociedad salteña las alfombras de césped sintético que se colocaron sobre la platabanda de la Avenida Entre Ríos, entre las calles Junín y Siria, como parte de una prueba piloto por parte de la Municipalidad de Salta para embellecer la ciudad y cambiar su aspecto.

No obstante, tras muchas voces en contra, comentarios negativos y cierto desaprobación por parte de la comuna, finalmente en los últimos días de mayo se decidió retirar las alfombras que generaron polémica.

Ahora, durante la mañana de este jueves, una serie de canteros de hierros aparecieron en el mismo lugar donde alguna vez se puso el césped sintético.

InformateSalta se acercó hasta el lugar para constatar la colocación de unos canteros de hierro, todos de intenso color negro y de grandes dimensiones aunque no muy altos. Sin muchas decoraciones, estos aún se encuentran vacíos, a la espera de los plantines y las flores que buscarán embellecer la ciudad. No obstante, algunos ya muestran suciedad, muestran escrituras y hasta marcas de pisadas.

¿Vuelve la polémica? ¡Mirá las fotos!