“Gaspar Cinco sabía en todo momento lo que hacía”

Luego que la pericia realizada a Franco Gaspar Cinco, imputado por el doble homicidio de Alejandra y su hijo Amir, revelara que comprendía y comprende la criminalidad de los actos, Mercedes Martínez, mamá y abuela de las víctimas, ante las cámaras de Canal 9 Salta, se mostró tranquila por los resultados.

En ese sentido, aseguró que tenía miedo que el imputado se haga pasar por loco para mermar su condena. “Él sabía en todo momento, planeó todo, y ahora va a ir a juicio como cualquier otra persona, y eso un poco nos tranquiliza dentro del dolor”, sostuvo.

A un mes del trágico suceso, ocurrido el pasado 5 de mayo, pidió a Dios fuerzas para seguir adelante. “Este dolor es muy feo, no se lo desearía a nadie, me han quitado la vida de mi hija, yo no pude despedirme de ella”, dijo.

Por último, manifestó que con motivo de cumplirse el primer mes, realizaron una misa para rogar por su eterno descanso.