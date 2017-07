San Lorenzo va por una alegría ante Emelec

San Lorenzo, que superó la fase de grupos de manera agónica y que no contará con Néstor Ortigoza, visitará hoy a Emelec de Ecuador, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.





El encuentro se disputará en el estadio George Capwell de Guayaquil, desde las 21.45, con el colombiano Wilson Lamouroux como árbitro, quien será asistido por sus compatriotas Wilmar Navarro y John Alexander León, y televisación de Fox Sports.

San Lorenzo accedió a la ronda de los 16 mejores equipos luego de ganar el Grupo 4, al imponerse por 2-1 ante Flamengo, de Brasil, en el último partido de la primera fase, con un agónico gol marcado por el mediocampista Fernando Belluschi en tiempo adicionado.

El equipo de Boedo sufrió un duro mazazo en el último encuentro del

campeonato de Primera División, ya que con el empate 1-1 -logrado sobre la hora en su visita a Talleres de Córdoba- no pudo asegurarse la clasificación a la Libertadores 2018, uno de sus principales objetivos en este primer semestre.





Al quedar ubicado en la séptima colocación en el torneo, el "Ciclón" se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana, por lo cual deberá repetir la gesta heroica de 2014, bajo la conducción de Edgardo Bauza, cuando ganó la Libertadores, para tomar parte del máximo certamen continental el año que viene.





En este excursión por Guayaquil, no estará presente el volante Néstor Ortigoza, emblema y capitán azulgrana en las últimas temporadas, quien no renovó su vínculo con el club de Boedo y se alejó en medio de una polémica por la duración de su renovación, enemistado con el presidente Matias Lammens.



La principal novedad será la presencia como titular del lateral derecho Víctor Salazar, quien llegó hace cinco días procedente de Rosario Central y firmó por cuatro años, ya que el chileno Paulo Díaz todavía no regresó al país tras participar con su seleccionado de la Copa Confederaciones.

Por su parte, Emelec, que se clasificó segundo del Grupo 3, con tres puntos menos que River Plate, encara esta fase como una cuestión a todo o nada, ya que viene de un duro traspié en la primera etapa del actual campeonato ecuatoriano: era uno de los candidatos al título y finalizó en tercer lugar.





El técnico Alfredo Arias alineará como titulares al goleador Marcos Mondaini, nacido en Chaco y nacionalizado ecuatoriano (ex Boca y Atlético Tucumán); y al delantero Bruno Vides, ex Lanús y Sarmiento de Junín, en tanto que Fernando Luna -ex Atlético de Rafaela- ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

El que no podrá ser de la partida es el mediocampista Joao Rojas, quien no se recuperó de la lesión muscular que sufrió en el clásico de la ciudad ante Barcelona, por el campeonato local.



--Posibles formaciones--



Emelec: Esteban Dreer; Romario Caicedo, Fernando Pinillo, Christian Ramos, Oscar Bagüí; Pedro Quiñónez, Fernando Gaibor, Ayrton Preciado, Marcos Mondaini; Bruno Vides y Bryan Angulo. DT: Alfredo Arias.





San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis y Juan Mercier; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.





Arbitro: Wilson Lamouroux (Colombia).

Estadio: George Capwell (Guayaquil).

Hora: 21.45.

TV: Fox Sports.