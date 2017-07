A 6 meses del femicidio de Andrea Neri, su mamá rompió el silencio

Al cumplirse 6 meses del femicidio de Andrea Neri, quien fue ultimada por Gabriel “Chirete” Herrera en el interior del penal de Villa Las Rosas, su mamá Claudia Quiroga rompió el silencio por Radio VOS y brindó detalles inéditos de la relación que su hija mantuvo con el recluso durante más de un año y medio.

En la oportunidad, la mujer aseguró que toda su familia – con excepción de su papá –habló con la joven para que deje de visitar el penal. “Cuando me enteré fui a buscarlo a su papá para decirle que me ayude pero no hizo nada y ahora me echa la culpa a mi por todo lo que ha pasado, me da mucha bronca”, disparó.

Además sostuvo que la joven no tenía una relación de confianza con su padre. “Ella no quería que él se entere de las cosas porque no tenía modales para hablarle y decirle las cosas, eran gritos nada más”, dijo.

Por último, expresó que su hija estaba convencida que “Chirete” había cambiado. “Yo intenté que deje la visita pero como ella era mayor de edad no pude, yo trabajo toda la tarde y no pude controlarla, estuvo un buen tiempo sin ir, y después volvió a entrar, la volvieron a dejar entrar”, finalizó.