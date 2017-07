Rematarán más de 500 motos del canchón municipal

Se trata de vehículos que nadie reclamó por más de un año, pero que no podrán ser utilizados para circular en la ciudad. En el corto tiempo, se avanzará con la “limpieza” de automóviles para evitar el abarrotamiento.

La Municipalidad de Salta rematará 510 motos que no fueron reclamadas del canchón municipal por un lapso mayor a un año. Lo hará el viernes 4 de agosto, en el salón de usos múltiples del Centro Cívico Municipal (CCM).

Al respecto, Agustín Pérez Alsina, procurador general del municipio, dijo que la acción responde a una estricta instrucción del intendente Gustavo Sáenz, pensando en normalizar la situación, evitar más contaminación y terminar con las irregularidades.

“Va a ser solamente de motos, que no van a ser aptas de circulación, y así se hace valer en el remate, o sea, quien la compre no tiene la posibilidad de instrucción registral ni tampoco de uso. Estamos haciendo una prueba piloto. El que la compre le dará el uso que determine, lo que no puede es utilizarlo para circular,” explicó a FM Profesional.

En este sentido, indicó que en esta primera etapa avanzarán sobre el material, que por los registros correspondientes, no podrán ser utilizados para circular por la ciudad y que posteriormente, se rematarán aquellos que si están en condiciones para hacerlo.

“La idea es ir avanzando, en el mayor tiempo posible para terminar con esta irregularidad de que fomenta distintos aspectos e ir limpiando hasta llegar a un protocolo, en algún momento, que las personas que a las que se les ha secuestrado un vehículo sepan que van a tener un tiempo determinado, razonable, para recuperar el vehículo,” concluyó.