Se cruzaron feo: “No se conforman con nada”

Tras el fracaso de las alfombras de césped sintético que se colocaron sobre la platabanda de la Av. Entre Ríos, entre Junín y Siria, desde la Municipalidad de Salta decidieron colocar canteros de hierro para embellecer la ciudad, hecho que desencadenó una ola de comentarios en las redes sociales.

Si bien algunos dejaron en claro su rechazo al proyecto, haciendo hincapié en la necesidad de invertir el dinero en cuestiones más importantes, la gran mayoría coincidió en que ‘algunos no se conforman con nada’. “Si le ponés alfombra quieren pasto y si ponen canteros no les gusta, no se puede convencer a todos”, expresó uno.

También hay quienes marcaron que el proyecto durará poco puesto que el material no es resistente al agua, y rápidamente se oxidara, lo que obligará a realizar un nuevo gasto. “Les informo a los genios de la municipalidad que el caño y la chapa se oxida, igual que Macri prueba y error. La nueva manera de hacer política”, dijo otro.

En tanto, un puñado se mostró a favor de la iniciativa. “Tenemos una Salta destruida está fea por los cuatro costados, calles rotas, casas rotas, veredas rotas, un embellecimiento quedaría de diez aunque sea uno pequeñito aceptemos esto aunque sea, con flores hermosos van a quedar”, opinaron.

Lo cierto es que la polémica está más vigente que nunca.