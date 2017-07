"Este gobierno elige candidatos como el anterior, a dedo desde Buenos Aires"

El primer mandatario salteño estuvo en #MilagrosPorLaTarde, por FM 89,9, donde reflexionó acerca de la dirigencia política considerando que “el mundo entero ha visto como implosionó el sistema político internacional”, por lo que “necesitamos dirigentes que pueden interpretar hacia dónde quiere ir la sociedad y saber de qué manera conducirla mejor”, prosiguió.

En el mismo sentido, apuntó que “no se desdibujaron las ideologías, los principios se mantienen inalterables, el problema es que la forma de ejecución de esa política pública va mutando”. Así entendió que “los que se enamoran de lo procedimental y no de la cuestión de fondo, terminan atados a viejos resabios de viejas políticas sin vigencia en el mundo”. Y ejemplificó que un empresario que quiera hacer negocios de la misma manera que hace 15 años, fracasa, porque “es técnicamente imposible , lo mismo que un político haga y diga lo mismo siempre y le vaya bien”.

Los medios nacionales tienen instalada la imagen del gobernador provincial como un dirigente que marca tendencia, sin embargo al consultarle por esa proyección, que ya es apoyada por dirigentes provinciales, expresó que “quiero que trabajemos no para un Juan Manuel Urtubey presidente, sino para un norte incluido en las políticas nacionales”, a lo que aclaró que “si yo puedo ser un instrumento para esto, en buen ahora”.



Explicó que Salta y el norte argentino necesitan políticas públicas que entiendan cómo funciona nuestra lógica de organización social y productiva, ya que “por más buena voluntad que haya, es distinto plantearlo desde Buenos Aires que vivirlo en la región”, apuntó. Y subrayó que “lo importante de los que tengan voz en política nacional es que entiendan que nuestro desafío es lograr un norte incluido”.

Elecciones 2017

Sobre el debate que se generó en torno a las PASO, opinó que "lo que está en crisis es la democratización de los partidos políticos en la Argentina, no si sirven las PASO o no". Y cuestionó que “la forma de armado de listas de la alianza gobernante es bastante parecida a la del gobierno anterior, llaman desde Buenos Aires y deciden el candidato de tal provincia tiene que ser tal y otro tal, y eso no ayuda en nada a la democracia”.



Además, consideró que “hay que predicar con el ejemplo, en la provincia de Salta la fuerza política que me toca conducir va a ir a primarias, abiertas y simultáneas con seis candidatos y la gente va a elegir al que le parezca mejor y ese será el candidato de todo el espacio” y añadió que “pretender cerrar la participación eliminando las PASO para que las conducciones partidarias hagan a dedo las listas es un retroceso enorme”.

Siguiendo en la línea de las elecciones, recordó que sobre el voto electrónico hay sectores que se opusieron, como la propia expresidenta de la Nación y “a mi juicio no hubo un gran convicción del gobierno nacional de impulsarlo, no hubo una militancia del tema, pero soy un optimista de que lo vamos a lograr, espero que no retrocedamos en eso porque es un buen avance”, sostuvo. Se apenó también, porque “el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires había avanzado en el voto electrónico y ahora volvió para atrás con el papel”.

Periodistas candidatos



Por otro lado, sin dejar de lado la llamativa participación de periodistas en las próximas elecciones legislativas, Urtubey aplaudió y señaló que “puedan expresar su voluntad de compromiso ciudadano. Una cosa es dedicarse a una actividad profesionalmente, pero otra cosa es utilizar ese vínculo a efecto de servir a la sociedad, no a vos mismo”, e invitó a alentarlo.



“Yo voy a colaborar en la provincia para que nuestros legisladores sean altamente competitivos, esa es mi tarea”, aseveró el mandatario y expuso que requerimos que los legisladores vayan a discutir de qué manera resolver diferentes cuestiones que faltan y los problemas que tenemos, al lado de la gran discusión del gran norte: “Cómo genero competitividad para producir en Salta y que sea realmente competitivo hacerlo”, se preguntó. Y advirtió que “los gobiernos estamos 4 años y algo hay que mostrar, lo que necesitamos son cuestiones concretas que podamos vivir hoy”.

En relación al Partido Justicialista, el gobernador dijo que “estamos en plena elaboración de un duelo, el PJ tuvo una derrota tremenda, perdió en la nación, en Buenos Aires y en distintos distritos importantes, y reconstruir eso va a llevar tiempo y primero hay que asumir problemas para solucionarlos”. De esta manera asumió el paso de culpar a la gente que se equivocó de votar a otro a plantear cualquier tipo de problemas y “vamos a tener que asumir que los que nos equivocamos fuimos nosotros”, aseguró.





Balance de 9 años y medio

“Me da una enorme satisfacción es ver que, más allá de las obras y cosas materiales, el ciudadano salteño ya se dio cuenta que tiene derechos y reclama y exige”, planteó y comparó que “hace 10 años daba la sensación que tenían que agradecer que el gobierno se compadezca y haga algo, hoy no, los reclama con firmeza y autoridad”. Por lo que afirmó que “tenemos una sociedad bien plantada en sus derechos, me parece que es lo mejor de todo”.

Por último, comentó que "estamos viviendo uno de los cambios más grandes de la historia de la organización de la sociedad en el mundo y no nos estamos preparando". Expresó que su obsesión es que para los chicos en 20 años la capacitación para el trabajo no va a tener absolutamente nada que ver con la de hoy, “o nosotros modificamos la lógica en materia curricular y en organización o vamos a tener el problema de chicos que no van a estar preparados para el mundo que van a vivir”, finalizó.