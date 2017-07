Impactante: Nació un ternero con dos cabezas

Un médico veterinario de Córdoba se sorprendió cuando el último domingo una vaca parió a un ternero con dos cabezas. El animal nació vivo, pero murió a los pocos minutos.

El extraño episodio ocurrió en Pozo del Molle, a 170 kilómetros de la ciudad de Córdoba. "Es una sensación extraña. Es la primera vez que me pasa después de tantos años en el tambo. Yo no estuve cuando nació. Me mandaron una foto por whatsapp y no lo podía creer”, contó Daniel Metillo, el dueño del campo, a la radio local FM Top.

Según contó Metillo la única malformación del ternero fueron las dos cabezas, el animal tenía un solo cuerpo y cuatro patas. Afortunadamente, la vaca que parió al animal se encuentra bien.

Fuente: telefe