Informe: ¿Para qué usan las redes sociales los precandidatos a Diputados Nacionales?

De cara al comienzo de la campaña electoral y encaminados a las PASO de agosto, InformateSalta analizó cómo es la interacción de los 14 precandidatos a Diputados Provinciales en las redes sociales, cómo las usan, quiénes están en Facebook, Twitter e Instagram, y hasta algunas curiosidades que aparecen en sus perfiles o páginas.

Sobresale que todos los precandidatos poseen cuentas en las redes sociales, salvo Federico Pérez Torres, de quien este medio no logró encontrar ningún perfil. En cuanto a los restantes 13 políticos, todos cuentan con actividad en Facebook, cuatro no tienen un perfil en Instagram y solo dos no participan de la red Twitter.

Del mismo modo Rubén Correa, Martín Grande y Carlos Zapata se diferencian de sus contrincantes al no tener páginas de Facebook, solamente perfiles personales para interactuar con amigos. A su vez, Zapata y Grande no tienen actividad en Instagram y Twitter, como Falú y Gómez están ausentes de la red social de fotos y videos.

Escudero es una de las más "jóvenes" en cuanto a la utilización de la red social Instagram, dado que tiene poco contenido, el cual está netamente relacionado a la actividad que viene realizando desde la confirmación de su precandidatura. No así Posadas o López, por ejemplo quienes tiene un uso intensivo de sus cuentas para compartir una amplia variedad de contenidos.





En cuanto al uso de las redes de los precandidatos del Frente Unidad y Renovación, todos tiene una actividad constante y permanente, algunos como Escudero, Posadas y Zottos hacen publicaciones permanentes de sus recorridas o actividades con los vecinos.

Otros realizan posteos más pausados pero se mantienen en constante actualización. Charlas con los vecinos, visitas por lugares de la provincia y fotos son los contenidos más comunes que hacen.

Zapata, que solo cuenta con un perfil personal en Facebook, mantiene activa su cuenta con distintas publicaciones, las cuales tratan de política y de su actividad legislativa en la Legislatura. Al igual que él, Martín Grande comparte en su cuenta distintas cuestiones políticas, pero no se limita a contenido más personal, como ser una foto con animales de granja en su foto de perfil o de portada.

A su vez, el precandidato Correa realiza posteos variados, los cuales varían entre una actividad política, material vinculado a la Unión Cívica Radical, y en menor proporción, de su vida personal. Lo mismo lo hace en su cuenta de Twitter, cuyos twits son de idéntico contenido.

En cuanto a Falú, la gran mayoría de sus interacciones en las dos redes en las que participan están vinculadas al Frente Popular. Mediante retwits o noticias compartidas, repostea artículos de política en casi su totalidad.

En esta parte, Pablo López es quien más actividad tiene en comparación de sus contrincantes Leavy y Gómez (exceptuando a Torres que no tiene cuentas). Permanentemente sube contenido político y partidario, a la vez que informa de la actividad del PO o personal desde su rol como Diputado Nacional.

En cuanto a Leavy, si bien hace publicaciones similares a las de López, también hace hincapié en su gestión municipal en Tartagal, con diferentes actividades o acciones que se llevan a cabo en su comuna- En cambio, Gómez aprovecha las redes que posee para hacer distintas críticas a los gobiernos nacional y provincial, con comentarios de su pensamiento y posturas o actividad de su partido.

Datos, números y curiosidades

1) En cuanto a los datos de seguidores, twits o publicaciones, en la red social de Facebook, el precandidato con más Me Gusta en su página interactiva es Alejandro Héctor Nieva (64.628 Likes), seguido por Andrés Zottos (25.259) y luego por Matías Posadas (12.323).

2) En Instagram, quien más contenido subió es Emanuel Sierra, (636 fotos) mientras que, con menos actividad, resultó Sonia Escudero (apenas 3 fotos). A su vez, Sierra también es el precandidato con más seguidores (4013), y Escudero repite el último lugar con menos seguidores (30 al cierre de este informe).



3) En Twitter, los políticos con más y menos twitts son Pablo López (15.697) y Escudero respectivamente (103). En cuanto a los "followers", Posadas ocupa el primer lugar (6510) y, nuevamente, Escudero se queda en el último puesto (128).



4) Si bien Nieva gana en seguidores en Facebook y muestra una actividad constante, en sus perfiles de Twitter e Instagram el contenido "se quedó en el tiempo", dado que el poco contenido que tiene se refiere al año 2015, con referencias a sus viejos deseos de ser intendente por la ciudad de Orán en la elección pasada. Ambas cuentas no poseen demasiada interacción. El hashtag #OránTeAmo acapara la atención al entrar en su Twitter.

5) En las cuentas de Sierra, su apodo de "bicidiputado" está muy presente. Junto a artículos referidos a su labor legislativa y reuniones que mantiene con distintos funcionarios, su foto de portada de Facebook lo muestra con su bicicleta por un paisaje entre cerros de basta vegetación, mientras que en Twitter lo refleja afuera de la Casa Rosada, sobre la Plaza de Mayo en la Capital Federal.