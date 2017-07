¿Quién es verdaderamente Gaspar Cinco? Lo que confesó el acusado de 2 envenenamientos

El único acusado por los crímenes de Alejandra Párraga y Amir, envenenados con cianuro, es hijo único y asegura tener sólo cinco amigos. En la cárcel no duerme, tiene cólicos y percibe a diario el repudio de los reos. Asegura que es inocente, pero una reciente pericia indica que es manipulador, carente de empatía e insensible.

A poco más de un mes de las horribles muertes de Alejandra Párraga, de 26 años, y su hijo, Amir, de 2 logró conocer detalles exclusivos de la causa penal que podría derivar en una condena de prisión perpetua para Rodrigo Gaspar Cinco, el novio de 27 años que tenía la mujer.

Esta semana, el fiscal penal, Ramiro Ramos Ossorio, señaló que la causa está prácticamente para ser cerrada y remitida a juicio, aunque su defensa, a cargo del abogado Luis María Agüero Molina, conocido por su paso como juez de instrucción y posterior destitución por mal desempeño, adelantó que todo podría cambiar cuando su cliente preste declaración indagatoria.



Lo que pueda decir Gaspar Cinco, sin embargo, parece no preocupar a la fiscalía, pues en contra del joven acusado existen numerosas pruebas, entre ellas varias declaraciones testimoniales que apuntan al periodista como el principal y único responsable por las muertes de Alejandra y Amir.



Una de las últimas pruebas, una pericia psiquiátrica , sepultó a Gaspar Cinco como autor del doble homicidio, ocurrido el 5 de junio pasado cuando Alejandra le dio de beber agua bendita a su hijo Amir, líquido que supuestamente su novio había conseguido de la misma Catedral. Apenas bebió su hijo, quien estaba enfermo, Alejandra, quien se desvivía por su hijo, también tomó un sorbo. Los segundos siguientes, en la casa que las víctimas ocupaban junto a sus padres en calle Gorriti al 800, fueron de desesperación y mortales.



Gaspar Cinco, por cierto, fue testigo presencial de todo ello. Según la declaración de un testigo de identidad reservada, a quien el periodista le confesó la autoría de los crímenes al día siguiente en que madre e hijo fueron envenenados.



“Vos mataste a mi hijo”, balbuceó Alejandra a Gaspar Cinco antes de ser subida a la ambulancia que la llevó al hospital San Bernardo, donde murió al igual que su hijo, ambos por la fatal ingesta de cianuro de potasio , la fatal sustancia elegida por el periodista para deshacerse del pequeño Amir.







De periodista a docente

Con 27 años, Gaspar Cinco llevaba una vida no muy distinta a la de muchos jóvenes de su generación, aunque en su ficha personal se pueden advertir algunos detalles llamativos y que podría ayudar a explicar qué pasó por su mente al momento de ejecutar un plan tan macabro.



Como ya se sabe, Gapar Cinco era un profesional, licenciado en Comunicaciones Sociales, egresado de la Universidad Nacional de Salta. Algunos testigos indicaron que militó en la Franja Morada, pero pasó desapercibido.



Con su título en mano, realizó tareas en distintos medios locales, aunque al momento de referirse a ello, Gaspar Cinco sólo mencionó su paso por dos radios, FM La Cigarra y Express. Desde el 31 de marzo pasado, sin embargo, pasó a cumplir funciones como docente en un programa denominado “Proyecto de Orientación Profesional” en un BSPA.



Contó que es padre de un niño de 3 años, mientras que el suyo se fue de casa en el año 2013, por lo que su madre se convirtió en el único sostén de la familia, y por lo tanto era una persona a la que Gaspar Cinco escuchaba en todo momento.



A la hora de hablar de sus amistades, sólo refirió tener cinco amigos y que sólo sus padres lo van a visitar en su lugar de encierro en un sector especial, en la Alcaidía Judicial.





Aunque al comienzo de las entrevistas, Gaspar Cinco se mostró reticente, posteriormente se dio al diálogo y llegó a mostrar facetas desconocidas de su personalidad, las que fueron analizadas minuciosamente por los profesionales que elaboraron luego el reporte psiquiátrico.





Dijo que no se droga y que sólo ingiere bebidas alcohólicas en eventos sociales, pero no es un adicto, como así tampoco posee antecedentes policiales o penales, siendo el 6 de junio pasado la primera vez que ingresa como detenido a un calabozo.





“Ella me completaba”

En la sesión, Gaspar Cinco sabía muy bien de qué se trataba la pericia, por lo que no evadió referirse al doble homicidio, aunque no brindó muchos detalles sobre lo sucedido y sólo se limitó a declarar su inocencia por las muertes de Alejandra y su hijo, Amir.

"No me siento protagonista. No estaba en el momento del hecho. Esto ocurrió en el dormitorio con su hijo, ella comparte su habitación con su hermana, yo estaba en el pasillo. Al momento de declarar se va a saber mi versión de lo que vi y viví con ella”, señaló como anticipó de una coartada reveladora.

Enseguida, Gaspar Cinco se refirió a sus víctimas. Contó que conoció a Alejandra por Facebook y por algunos amigos en común. “Ella estudiaba nutrición, estaba avanzada en la carrera”, señaló para demostrar que la conocía muy bien.

Respecto a la relación sentimental que inició con Alejandra, el periodista contó que “ella me completaba, yo sentía eso y ella también”. Explicó que tenía proyectado convivir y luego formalizar la relación con un casamiento.

“Fue lo mejor, el amor de mi vida”, agregó para evidenciar con ello que no tendría motivos para matar a Alejandra, a quien conoció el 13 de abril pasado, justo el jueves santo, cuando comenzaron a salir juntos.