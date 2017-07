Tras su salida del PJ, Fonseca no se achica y responde críticas

A prácticamente un mes de las PASO, Frida Fonseca, precandidata a diputada provincial por PAIS, ante las cámaras de InformateSalta, explicó que su salida del Partido Justicialista obedeció a que el espacio político ha perdido convicción con los compromisos ideológicos y doctrinarios y en su lugar busca candidatos más vinculados al marketing.

Además aseguró que se cansó de esa lógica machista, en la cual está involucrado al PJ. “Yo creo que vivimos en un sistema patriarcal y machista y que en la política se nota muchísimos más, pero es el reflejo de nuestra sociedad salteña conservadora”, dijo.

Con respecto a la decisión de acompañar el espacio de Gustavo Sáenz, aseguró que se trata de un frente plural donde confluyen espacios peronistas, del PRO, y de otras alianzas partidarias. “Uno valora la inversión que se está haciendo en Salta en materia de presupuesto y recursos para hacer obras en los barrios, pero somos muy críticos en relación a las políticas económicas y sociales”, expresó.

En ese marco, dijo que se sienten representados en la figura del intendente. “Nos sentimos identificado con su peronismo activo, constructivo, que no pone palos en la rueda sino que por el contrario trata de apoyar y de ayudar en aquellas cosas que son positivas para la provincia”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que es muy difícil que por un partido ingrese más de un candidato teniendo en cuenta que en los tres frentes más importantes de la provincia, existen solamente cinco listas encabezadas por mujeres sobre más de 38 listas. “Va a ser muy difícil que las mujeres lleguen a los espacios de representación real si van en segundo término”, dijo.

Sobre su relación con el ex ministro de Educación Roberto Dib Ashur, a quien no aceptó acompañar, aseguró que no se trató de un problema personal. “La propuesta ha sido rechazada no por una cuestión personal de él, sino porque realmente ya no tengo cara para hoy decirle a las mujeres después de haber trabajado todo este tiempo en promover que la mujer participe que me bajo y le doy el espacio a un hombre”, expresó.

En la oportunidad, también le contestó a Carlitos Melián, quien desertó de su candidatura por el 'pase' al equipo de Cambiemos. “No es una persona que provenga de la política evidentemente la convicción de participar tampoco era tanta, pero cada uno tiene oportunidad de hacer lo que mejor le parezca”, dijo.

Sobre lo que falta, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura de los centros de salud, a trabajar por un presupuesto concreto para abordar el tema de la violencia contra las mujeres, el tema del microtráfico, la vivienda argentina y hacer una reforma educativa profunda.

También aprobó la propuesta de Bettina Romero de trabajar en una agenda conjunta con las mujeres que encabezan lista. “La idea es que no sea un esfuerzo aislado de dirigentes, sino que sea una fuerza conjunta en la que podamos involucrarnos no solamente las referentes políticas sino todas las mujeres”

Por último, dejó un mensaje a la sociedad. “Queremos pedirle a cada uno de los vecinos que durante este proceso electoral se comprometa en mirar más que imagen, ideas y propuestas. Creo que las campañas tienen que ser positivas y constructivas en términos de proyectos que le sirvan al vecino para poder resolver los problemas en la vida”, finalizó.