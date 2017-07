El IPS deberá pagar $900 por mes a una persona con celíaquía

Nuevo Diario/ La acción de amparo fue promovida por una afiliada a la Obra Social diagnosticada en 2013 con celiaquía con tratamiento de dieta libre de gluten definitiva.

La celiaquía o enteropatía es una afección inflamatoria que daña la mucosa del intestino delgado debido a la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC), y productos derivados de estos cuatro cereales; se presenta en personas que tienen predisposición genética a padecerla y se sabe que aparece con más frecuencia entre miembros de la misma familia.

El Decreto 528/2011 dice que "las obras sociales brindarán una cobertura a sus afiliados por la suma de 275 pesos que será actualizada periódicamente”.

El juez Marcelo Domínguez advirtió en su resolución que tal monto fijado por resolución IPS se encuentra desactualizado por lo que "corresponde acoger parcialmente la acción de amparo intentada, por lo que procedió a reajustar el monto fijado por la mentada resolución a 900 pesos”.

Esto, en definitiva, fue lo que solicitó la afiliada por nota en mayo de 2015 señalando en aquella oportunidad que "el costo de los alimentos que no contienen TACC resulta altamente lesivo a sus derechos".

Recordó además que la Ley 26.588 del año 2009, declaró de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.

Citó las normas al respecto y apuntó que "media una manda legal que ordena la cobertura del tratamiento que requiere la enfermedad que padece la actora, y que ello no se limita a la compra de harinas sino que resulta ser más amplia en tanto no existe otro tratamiento que no sea la dieta especial y que conforme surge de las prescripciones médicas acompañadas se concreta en una dieta libre de gluten definitiva”.