Chats: El Polaco le dice “te amo” a su ex y Silvina contestó

Sigue la novela. Mientras que todos pensaban que quienes iban a aportarle a Showmatch el condimento “novelezco” del año eran Fede Bal y Laurita Fernández, quienes están protagonizando un digno culebrón son Silvina Luna y El Polaco.



Separación, reconciliación y ahora presuntos chats en los que el cantante busca volver con Valeria Aquino, la madre de su hija menor, Alma.



El último capítulo comenzó cuando, entre llanto, Silvina anunció desde un móvil al ciclo Este es el show su separación del cantante, con quien había comenzado a salir en enero.





La pareja se reconcilió hace pocos días en la pista de Tinelli.





Pocos días después, en el mismo programa, la pareja anunció con bombos y platillos su reconciliación. Y, claro, los planes de pasar por el altar y de tener un hijo volvieron a instalarse en la agenda de los enamorados.





Pero todo podría volver a estallar. En las últimas horas, se divulgaron presuntos chats en los que el Polaco le reconoce a su ex que todavía la “ama” y hasta calificó de “circo” lo que fue su relación de cinco meses con la ex Gran Hermano.





Aquino no quiso saber nada con el acercamiento del padre de su hija, Alma.



P: “Mirá que me lastimaste. No te enojes. Perdón. Para que estés tranqui, estoy solo y triste. Como vos querés que esté. Se terminó el circo, como un día dijiste. Bebé. Yo siempre te amé. Es más, lo sigo haciendo, Vale”.

V: “¿Qué?”

P: “Aunque no me quieras. A veces tengo ganas de abrazarte y te pienso”.

V: “¿De qué hablás? ¿Estás en City Bell?”.

P: “¿Venís?”.

V: “Te pregunto dónde estás por Alma”.

P: “A las doce estoy. ¿Te puedo hacer otra pregunta?”.

V: “Sí, Eze”.

P: “¿Por qué ponés la foto de perfil más hermosa?”.

V: “No entiendo”.

P: “¿Por qué ponés la foto de perfil más linda?”.

V: “Porque hago lo que quiero”.

P: “Y te ponés toda hermosa para que yo vea”.

V: “Vos podés no mirar”.



Las constantes negativas de Aquino no amedrentaron al cantante, quien insistió en mandarle mensajes amorosos en un intento, tal vez, de sellar una reconciliación.



P: “Por eso te miro. Sabés que yo sí te amé a vos. Mirá. Sos la mujer más hermosa que conocí y sos la mamá de mi hija”.

V: “¿Qué tiene que ver eso?”.

P: “Mi familia, es mi familia. Todos me fallaron. ¿Sabés una cosa? No sabés lo que te extraño”.



La conversación volvió a cortarse y, en esta oportunidad, fue Aquino quien le escribió a El Polaco, preocupada por el paradero de su hija. “Está mal que apagues el teléfono cuando estás con Alma. Mañana, apenas veas esto, me llamás. No me puedo dormir estoy preocupada”.





Aquino, angustiada por la falta de comunicación con su hija.



La respuesta llegó trece horas después. “Vale, ya llegué a casa. ¿Le querés hablar a Almis?”, escribió el cantante. Y desató la ira de su ex.





Valeria habló de una "recaída" del Polaco.



Valeria: “Dejame afuera de tu vida, por favor. No me llames nunca más para hacerme declaraciones de amor. Y que me amás, bla, bla. Estoy bien y quiero continuar así con mi vida. Si vos no tenés las cosas claras, bancátela solo como cuando me tuve que ir de la casa con mi hija y sobrevivir todo este tiempo como pude. Es de la única manera que vas a encontrar paz conmigo. Sólo por alma tengo este trato con vos. Te cagast… en mí y en toda mi familia. No te lo tengo que repetir. Si tenés una recaída llamá a tu novia o a tu familia”.





La lapidaria respuesta de Aquino.



El Polaco se hizo el desentendido. “El lunes la busco a Almis gorda y te llevo la cuota. A la tarde te llamo”, le escribió. ¿Qué le respondió Valeria? “Deajme en paz, chau”. Cortito, lapidario y al pie.







Como si esto fuera poco, El Polaco publicó un video junto a la hija de Barby Silenzi y Luna viajó con amigos a Mar del Plata.



Lo curioso es que la actriz le puso "like" a un comentario poco feliz que una usuaria hizo sobre el cantante el domingo a la mañana. "Silvina, sos demasiado para El polaco. Hace bolsa a todas las mujeres, es un sinvergüenza. Las usa y las deja. Te merecés un HOMBRE!", comentó la mujer, a la que Silvina le puso un corazoncito.

