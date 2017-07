Robo millonario en reconocida casa de indumentaria deportiva

El robo se habría producido entre las 19 y 20 horas de ayer, en el local de Sarmiento 751. Los delincuentes violentaron una caja de seguridad en la que guardaban dinero y se llevaron otra caja más pequeña.

“Tenían mucho dinero en efectivo, pesos, dólares, euros, chilenos, joyas de oro de gran valor, muy antiguas. Se sospecha que ingresaron por los departamentos colindantes, las terrazas colindan con nuestra terraza, así que es lo más probable que hayan entrado por ahí”, sostuvo Julio Dagun hijo en FM Aries.

Según contó el joven, los delincuentes violentaron una de las cajas de seguridad y como no pudieron abrir la segunda, se la llevaron entera. “Vamos a dejar todo en manos de la policía. Era el ahorro de todo una vida, estábamos invirtiendo en una construcción”, contó.

La familia damnificada sospecha que se trata de alguien que conocía los movimientos dentro del local: “Ayer fue el cumpleaños de mi papa, lo estábamos festejando afuera, no había nadie en mi casa. Sospechamos que es alguien que sabía los movimientos y que no íbamos a estar. No podemos echar la culpa a nadie pero es evidente que lo venían planeando, sabían los lugares”.

El hijo del dueño del local manifestó que su familia está analizando la posibilidad de irse de la provincia, o incluso del país. “Somos una familia laburadora, somos todos salteños, es cansador”, finalizó.