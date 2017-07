Alerta padres: Hielo y sal, el nuevo "juego" adolescente que puede provocar lesiones gravísimas

El mal uso de las redes socia­les es un factor fundamental para que ciertos desafíos se vuelvan vi­rales y, en este contexto, la autoflagelación está al orden del día.



Tiempo atrás había surgido el desafío “de la sal y el hielo”, que volvió a es­cena gracias a las redes sociales.

La combinación genera que­maduras en apenas segundos.



Marta Braschi es médica toxicóloga del hospital Ricardo Gutiérrez y habló de esta extraña fórmula. “La sal disminuye la temperatura del hielo, entonces el efecto es mucho más rápido. Por eso, las lesiones son mucho más importantes. Es como meterse en un frigorífico”, detalló al diario Crónica.



Los cortes provocados por el jue­go de la Ballena azul es uno de los métodos más conocidos de autolesionarse. Pero, detrás de esto, hay otras conductas que no se han hecho del todo públicas, pero no por ello dejan de ser peligro­sas.



“También hubo casos de in­toxicación con quemadura de la córnea producto de colocarse al­cohol en los ojos. Ellos dicen que de esa manera no van a tener resa­ca”, explicó la especialista, quien destacó que las lesiones son en su mayoría con “lastimaduras con cúter”. Y agregó: “La adolescencia es una etapa de experimentación de estas cosas raras”.



Por su parte, el psicólogo Hugo Ortiz, quien se desem­peña en el Poder Judicial de esta provincia, explicó que estas actitudes “antes no se presentaban” y mucho tienen que ver “el fácil acceso a la infor­mación” que “los chicos no saben manejar”.



Entonces, sucede que “empiezan a copiar ese tipo de conductas por la necesidad de sentirse parte de un grupo”. Y señaló que la característica principal de la adolescencia es “tras­gredir la norma, buscar cosas que los lleven más allá del límite”.