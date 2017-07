Se filtró una foto que compromete a una estrella de Boca

Ricardo Centurión no logra salir del centro de la escena. El ex futbolista de Boca venía siendo noticia porque no seguirá vistiendo la camiseta del Xeneize y ahora se sumó otro problema a su vida personal.

Hace unas semanas se filtró una causa del también ex jugador de Racing por violencia de género hacia su pareja. Aparecieron audios, fotos y capturas de pantalla.

Ahora alguien ventiló una foto que compromete mucho al futbolista perteneciente al Sao Paulo de Brasil.

En la misma la estrella del actual campeón del futbol argentino sale portando un rifle estilo shotgun al bode de una pileta.

La imagen fue publicada por Pablo Carrozza a través de su cuenta de Twitter (@pablocarrozza), en donde aclara que esa instantánea está siendo investigada por la Justicia en el marco de la denuncia de su ex pareja.