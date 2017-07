Para García Salado, los canteros son 10 veces mejor que el césped

Durante la mañana del lunes, los canteros que aparecieron instalados el día jueves en la platabanda de Av. Entre Ríos, comenzaron a lucir sus flamantes plantines, correspondientes a brotes de rosales, que buscan embellecer la ciudad tras las criticadas alfombras de césped sintéticas.

Buscando conocer una voz por parte de la intendencia, InformateSalta dialogó con el secretario de gobierno municipal, Luis García Salado, quien dio su opinión a los canteros. “No escuché comentarios desalentadores sobre el tema, creo que todo lo que signifique algo bueno para embellecer la ciudad, es importante”, señaló.

Del mismo modo, consideró que sí escuchó “muchas críticas sobre el tema de las alfombras, ahora con el temas de los canteros de hierro con plantas, no escuché críticas negativas; me parece 10 veces mejor los plantines antes que el césped sintético”.





No obstante García Salado aseveró que, pese a la colocación de estos canteros sobre la platabanda, no significa que esto vaya a realizarse en otros tramos de la Capital. “Hay un arquitecto que está trabajando en el tema con la armonización de la ciudad, y es un tema de la gente de Medio Ambiente con Obras Públicas; me imagino que, en base a los comentarios del vecindario, se podría programar para otros sectores”, manifestó.

Con respecto a las voces a favor y en contra que se dieron de los vecinos de Salta Capital, tanto en la colocación del césped como ahora con los canteros, García Salado señaló que la Municipalidad “siempre escucha al vecino, a la comunidad y sus opiniones”.

Finalmente, solicitó al vecindario colaborar en el mantenimiento y cuidado de los canteros como de los rosales que se plantaron. “Espero que ayuden a cuidarlos, eso embellece la ciudad, es dinero de los vecinos de los impuestos que se invierten”, concluyó.