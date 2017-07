Dejó Salta en busca de un mejor futuro y encontró la muerte

Tras conocerse la muerte de una mujer salteña, identificada como Isabel Martina Tapia (43) y su hija Jazmín Ámbar García (7), en manos de su pareja, de nombre Javier y conocido como ‘Keko’, en un departamento del barrio porteño de Villa Lugano, se conoció que ya había antecedentes de violencia.

Según se supo, el hombre llegó al departamento en estado de ebriedad y atacó a la mujer y a la nena, hecho que no llamó la atención de los vecinos, puesto que los gritos y las discusiones eran frecuentes. “Él era muy celoso, siempre se escuchaban peleas y discusiones, la nena no es de él”, confirmó una vecina.

Además recordaron a la víctima como una buena mujer y muy trabajadora. “Ella trabajaba y estaba siempre con su hija, no entiendo como pueden matar a una niña, no tiene calificativos, no existen palabras”, finalizó.

Isabel era oriunda de La Cienaga y desde chica fue criada en Villa Los Sauces, hasta que decidió probar suerte en Buenos Aires, sin saber que allí encontraría su trágico final. En tanto, el agresor, quien continúa en grave estado tras intentar quitarse la vida, también es oriundo de Salta.