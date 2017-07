Valenzuela, preocupado por la falta de control en los juegos para niños

Luego el accidente sufrido por un menor en un local de juegos para niños dentro del Paseo Salta, el periodista y precandidato a senador provincial, Adrián Valenzuela, en Radio VOS, se mostró preocupado por la notoria falta de control.

En ese sentido, recordó lo sucedido con Natalia Soruco, de 12 años, quien perdió la vida en el mismo lugar, aunque en otras circunstancias. “Se habla de control y siguen sucediendo los mismos problemas, los mismos errores, que seguridad nos dan a nosotros los padres”, se quejó.

Además sostuvo que el juego tenía vencida la habilitación provisoria. “Los controles cada cuánto llegan, cómo llegan, tiene que suceder una situación de esta envergadura para que se vaya a controlar. Cuando se trata de niños yo creo que es mucho más complicado”, señaló.

En ese marco, aseguró que una situación preocupante también se vive en el Parque San Martín, en inmediaciones al Museo de Ciencias Naturales. “Es zona de nadie, no hay ningún tipo de control, me llama poderosamente la atención los juegos que se instalan, los niños suben a alturas tremendas, tendría que estar una ambulancia de por medio, cumplir diferentes normativas, y no hay nada”, dijo.

Por último, aseguró que las criaturas no tienen la posibilidad de diferenciar dónde está el peligro, de lo cual deben encargarse los adultos.