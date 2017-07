Suspensión de los desalojos: “Hay cientos y cientos de familias que padecen esta situación”

Se trata de la ley provincial 7658 de Regularización Dominial. El diputado Ramón Villa explicó a InformateSalta que el inconveniente se genera con el artículo 9, el único que tiene fecha de vencimiento.

“Cuando aprobamos esta ley estábamos convencidos que en dos años la Provincia iba a regularizar la situación dominial de campesinos y productores que tienen el derecho a la posesión de la tierra. Pasaron casi 7 años y tuvimos que prorrogar éste artículo en reiteradas oportunidades porque no se trabajó cómo se debería haber hecho, no sólo con la reglamentación de la ley”, sostuvo el legislador.

En el mes de abril de este año los diputados aprobaron un proyecto para ampliar la prórroga por 3 años, sin embargo los senadores, la semana pasada, introdujeron una modificación bajando ése período a seis mese.

“De ser aprobado el proyecto con esa modificación, el plazo finalizará el 31 de diciembre. Si en siete años no se trabajó a fondo en esta cuestión, no creemos que pueda resolver en pocos meses. Si hasta el 31 de diciembre no se regulariza la situación, entraríamos en un embudo. Para esa fecha ambas cámaras vamos a estar nuevamente de receso, es muy corto el plazo”, manifestó.

Villa señaló que hay entre 40 y 50 personas que están en juicio de desalojo, pero la problemática afecta a cientos y cientos de familias en varios departamentos del norte.

“En su momento estábamos convencidos que había una decisión política cierta, pero a medida que pasó el tiempo comenzamos a dudarlo, lo que se avanzó es mínimo”, dijo.

El proyecto se tratará esta tarde en el marco de una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.