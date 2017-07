Se suman percheros solidarios en barrios de Salta

Empezó con las pocas prendas que pudo seleccionar de su propio ropero y el de su familia. Colgó una soga desde el poste de luz hasta el basurero de su casa y las allí fue colgando una a una. De a poco la gente se fue sumando y ayudando con esta hermosa iniciativa.

“La idea me surgió cuando vi la publicación en las redes sociales de una amiga que había puesto un perchero solidario en zona norte, entonces pensé que si ella podría entones cualquiera podía hacer lo mismo, está muy buena la idea para contagiarla”, contó Ester a InformateSalta.

En las rejas de su casa, Ester puso carteles para que la gente pueda conocer de qué se trata, invitando a quienes necesiten abrigo a que tomen las prendas que necesiten y pidiendo la colaboración de quienes estén dispuestos a aportar su granito de arena.

“Siempre trato de que no quede vacío. Había mañanas que me levantaba y lo veía lleno con ropa que trae y deja la gente. Lo mejor es que otras personas se contagian. A veces no sabes quién se lo va a llevar, pero me tocó ver que gente que realmente lo necesita vino a buscar prendas”, sostuvo la joven.

Ester vive en barrio Santa Ana II. Para ubicarnos su casa, explicó que la misma se encuentra en la avenida principal Catedral Basílica S/N (dos cuadras antes del paredón de la heladería Grido o del corralón “Don coco”).

Cualquier tipo de vestimentas y calzados se pueden donar para colaborar con el perchero. “Como a la noche cae el rocío, pusimos plásticos para que no se moje la ropa. Lo que me parece muy importante para resaltar es que cualquier persona lo puede hacer, tampoco hace falta tener mucha ropa porque después la gente se va sumando y trae sus donaciones”, expresó.