Usuarios molestos con Banco Nación cortan calle Florida

Debido a las demoras y a la falta de atención, beneficiarios del Plan Ellas Hacen y Asignación Universal decidieron protestar en la sucursal de Florida al 500. “Nos vamos a quedar acá hasta que salga la gerente, si ellos no tienen el personal no es nuestro problema” indicaron.

Gran molestia se vivió en la cola del Banco Nación para retirar tarjetas de planes de sociales en Florida al 500. Usuarios reclaman que deben hacer cola desde las 4 de la mañana para poder alcanzar un número y ser atendidos.



“Estamos para pedir la tarjeta, dicen que entregaron 100 números pero no salió nadie a avisar” indicó una mujer por FM Cielo.

Junto a otra beneficiaria se mostraron ofuscadas por la falta de información ya que, según su testimonio, nadie salió a dar explicaciones por la falta de atención.

“No nos vamos a mover hasta que nos atiendan, no somos muchas personas las que estamos. Si no tienen personal es problema del banco, nosotros somos clientes, no podemos levantarnos a las 3 de la mañana para estar en el banco a las 4 cuando abren a las 8” exclamó.