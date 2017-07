Accidente en Crucijuegos: “Está con dolor de cabeza, no puede dormir”

Manuel Núñez, el padre del niño accidentado en un “pulpo” mecánico contó que desde la administración aún no los contactaron. Los padres están cubriendo los gastos médicos y señaló que al niño le cuesta descansar.

Siguen las repercusiones en torno al accidente que se produjo en el sector de “Crucijuegos” del Paseo Salta, donde un niño de 6 años resultó herido luego que el “pulpo mecánico” donde jugaba se rompiera.

En esta oportunidad, Manuel Núñez, el padre del menor, dialogó con Radio Vos donde relató lo que habría ocurrido el pasado domingo. Al parecer, su hijo fue con unos familiares al paseo de compras de zona sur cuando “aproximadamente a las 18:00, pasó lo que nadie esperaba”.

Según continuó, su hijo “subió al juego y este se desprendió a una altura de 2 mts, quedó colgado y cayó al suelo; un sobrino que estaba ahí saltó la valla y lo pudo sacar”, precisó agregando que el chico estaba inconsciente al ser retirado, pero luego despertó.

Manuel señaló que al menor lo habrían trasladado a una pieza aparte, hasta que llegó la ambulancia y lo atendieron. Sin embargo, se quejó de que “el operario no fue rápido en apagar el juego”, dado que “cuando él cae, baja un avioncito (del mismo juego) y le golpea la cabeza”, según lo que expresó.

Núñez se mostró contrariado porque aún no se habrían contactado desde la administración del centro comercial con él o con su mujer. “No me dijeron nada, a mi señora le pidieron el número pero no nos llamaron”, manifestó y mencionó que ellos se están haciendo cargo de los gastos, de los cuales desconoce si alguien se los reconocerá.

En cuanto al estado de salud actual del nene, su padre informó que tiene problemas para descansar pues “está con dolor de cabeza, no puede dormir”. Finalmente, puntualizó que ya realizó una denuncia por lo acontecido.