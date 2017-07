Municipales de Colonia Santa Rosa piden el cumplimiento de pactos con la intendencia

Trabajadores del municipio de Colonia Santa Rosa están en paro desde hace seis días, a raíz de que no se estaría cumpliendo el acuerdo firmado entre UPCN y la intendencia, junto a una mala liquidación del aguinaldo y el malestar contra la gestión que está llevando a cabo Jorge Guerra al frente de la comuna.

Los empleados en conflicto vienen manifestándose frente al edificio municipal hace casi una semana, pero en vista a que todavía no obtuvieron ningún tipo de solución, ni tampoco un contacto directo con el intendente, es que decidieron trasladarse a la capital salteña, donde reclamaron frente al edificio de la Legislatura Provincial.

En diálogo con FM Aries, Ricardo Castellanos, uno de estos empleados expresó que ya desde hace 30 días hay manifestaciones debido al “incumplimiento del señor intendente, que alude en los medios que el municipio está vacío por la intervención por el gobierno anterior”.

Al parecer, esta afirmación que estaría realizando Guerra constantemente molestó a los empleados por la permanente reiteración y, por lo tanto “vinimos a manifestarnos para que, si de verdad no tiene plata, la solución se la otorgue la Cámara de Diputados”, en referencia al apoyo que concedió la Cámara Baja a la intervención comunal.

“Hemos decidido trasladarnos porque no están haciendo cumplimento del acta homologada en el Ministerio de Trabajo, pedimos que se cumpla el acta y (Guerra) no lo está haciendo”, agregó el trabajador quien aseguró que el funcionario no ha tomado contacto directo con los manifestantes al momento, sino que por medio de voceros siguió afirmándoles que no cuenta con fondos.

Finalmente, Castellanos aseveró que tampoco están cobrando el sueldo, junto a que “lo depositado en el aguinaldo no llegó a cumplir el 30% de lo acordado, nuestro sueldo es denigrante, un básico de $1200 en el primer ingreso y los recategorizados con 30 años de servicio tienen $1444 de básico”, enumeró.