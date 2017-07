Natacha Jaitt tiró otra bomba: Contó nuevas y polémicas intimidades con Diego Latorre

Natacha Jaitt sigue en pie de guerra contra Diego Latorre. Después de los chats, audios y hasta video que se filtraron sobre un encuentro que tuvieron hace unos meses, volvió a tirar declaraciones explosivas contra el ex futbolista, justo cuando el comentarista de Fox Sports regresó de viaje a Punta del Este con su mujer,Yanina Latorre.

Natacha habló sobre el tema con Moria Casán en el ciclo "A la radio con Moria" que se emite por Late FM 93.1, y se refirió primero al aspecto físico de su ex amante: "Yo así no lo dejé, le veo una cara de susto en las fotos de Punta del Este que digo ‘yo a eso no me comí’ No sé si está al borde del brote psicótico, porque le vi los ojos desorbitados”, arrancó.

Tras analizar las últimas imágenes que salieron de Yanina y Diego en Uruguay, la ex Gran Hermano España 6, que hasta ahora no había dado muchos detalles sobre los encuentros sexuales con Gambetita, sorprendió con una anécdota muy íntima:

“El señor está en posición rana y yo le digo ‘¿qué haces?’. Entonces lo acomodo y el sexo venía bien hasta que vio que yo tenía un Martín Fierro arriba de la cómoda. Él paró todo y me preguntó si eso era un Martín Fierro, que encima era una imitación. Así que lo tuve que esconder porque se lo quería meter...”.

Moria, pasmada, no podía creer la anécdota y siguió pinchando a la morocha para que revele más intimidades: "'El Martín Fierro no', le dije. Vos pensá que ya veníamos del tema del vibrador. Acaso ¿No tenía premios que recibió con el mundo del fútbol?", se preguntó a modo de broma.

Lejos de parar con la polémica, Jaitt continuó: "Esa cola es golosa así que va a seguir pidiendo. ¿Ahora a quien se la da? Él me lo pedía pero yo me hacía la b..... En tanto, lo de la posición rana fue en el último mes antes que explote todo”.

Luego Casán, indagó por los detalles de aquellos encuentros tempraneros con Latorre: "¿Por qué se juntaban a las 7 de la mañana?". A lo que Natacha respondió: "Yo trabajo en la radio de madrugada y hasta que me duermo, se hacen las 8 de la mañana. Con la excusa de salir a correr, él se escapaba de su casa y ahí nos veíamos. ¿Sabés con cuántas se habrá juntado a esa hora? El tema es que él estaba enganchado sexualmente conmigo. Yo no quería que nos veamos en mi casa. Siempre habían sido los encuentros en telos. Siempre buscó una madre para mí y encontró una madre sexual...".

Sobre el vínculo que tenía con el ex futbolista, más allá de todo lo que se habló en los medios y las denuncias cruzadas que se deliberan en la Justicia, aclaró: "Lo cuidé siempre, durante un año aproximadamente que tuvimos ese vínculo. Así que basta, que extorsión ni extorsión, si hubiera querido plata...Nunca fui novia ni amante, era una relación sexual con él y nada más. Nunca me enganché. Y sexualmente, él se me cayó cuando empezó a pedirme que le meta cosas en el tuje...".

Moria por su parte, también reveló una desopilante anécdota de su historial: "Un jugador de fútbol de la década de los '70, en un encuentro íntimo, se me puso en cuatro patas y me dijo 'meteme algo'. Empecé con un desodorante y luego le metí un velador...", contó.

Fiel a su costumbre, Moria también aprovechó para pegarle a Nancy Pazos, una enemiga en común que tiene con Jaitt. Y Natacha se sumó a los comentarios de la jurado de ShowMatch ycon su estilo frontal, liquidó a la periodista: "Olor a tujes tiene esa mujer. A mugre. No usa ropa interior, como si fuera sexy la inmunda esta. Tiene alitosis además. Persona con alitosis es porque es mala persona por dentro. Es una gorda rancia. Tiene olor a vencido".