Policía pidió sexo oral a cambio de pagarle el pasaje a un joven

El efectivo, de 30 años, fue captado por las cámaras de seguridad del CEO con el pene afuera del pantalón. El joven que se encontraba con él no quiso hacer la denuncia.

El caso exhibiciones obscenas ocurrió la madrugada del domingo en una parada de colectivos de Guaymallén en la provincia de Mendoza. Personal policial del Centro de Monitoreo Central, el que controla las cámaras de seguridad urbana, observó la presencia de un hombre que tenía su pene al descubierto y realizaba ademanes de masturbación cerca de otro sujeto. Ante esto, una patrulla se dirigió hasta el lugar, en Acceso Este y Houssay.

Al tomar contacto con los protagonistas en la vía pública, confirmaron que uno de ellos, el que había sacado su miembro viril, era un policía que presta servicios en la Comisaría 49ª de Maipú, mientras que el otro era un joven de 20 años que buscaba que le pagaran el pasaje de colectivos.

Todo esto sucedió las 5.15, en la citada parada de colectivos. Desde el CEO observaron a un sujeto sentado en un banco, esperando el micro, con el pene afuera del pantalón. Se había bajado el cierre y otra persona se encontraba sentada cerca suyo.

Cuando llegó la patrulla, entrevistaron al primer individuo. Este se identificó como un auxiliar principal de 30 años, domiciliado en Maipú y con prestación de servicios en la 49ª (se reserva su identidad porque no fue denunciado). A los colegas les dijo que se encontraba en la parada de colectivos cuando se le acercó un ciudadano (de 20 años y domiciliado en Rodeo del Medio), manifestándole que no tenía dinero para pagar el pasaje de colectivos.

El cuestionado efectivo señaló que le contestó que él se lo iba a pagar y agregó que, como respuesta, el joven le dijo que “haría cualquier cosa a cambio del boleto”. Acto seguido, sacó su miembro y lo expuso.

Los dos protagonistas de la historia fueron trasladados a la Comisaría 44ª del barrio Unimev en averiguación de los hechos. Trascendió que no se tomó ninguna medida contra el efectivo porque el joven de 20 años prefirió no hacer la denuncia. De todas formas, no descartaron una investigación interna (administrativa) por las exhibiciones obscenas.