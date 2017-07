Caso Jimena Salas: “La hipótesis del robo no encaja”

El abogado de la familia confirmó que se trata de la línea investigativa más fuerte, aunque ellos tienen dudas por el ensañamiento con la víctima y el hecho de que no sacaron nada de la casa, sólo un celular.

Dos fiscales investigarán desde ahora el crimen de Jimena Salas, ocurrido hace seis meses en el barrio San Nicolás, en Vaqueros. Ayer los investigadores comunicaron que la hipótesis más fuerte que manejan es la de un robo frustrado, hoy el abogado de la familia, Pedro Arancibia dijo por FM Aries que esa teoría “no encaja”.

El letrado confirmó que los fiscales apuntan a esa posibilidad, pero “es cierto que hay muchas cosas que no encajan, por eso se habla de robo frustrado porque lo único que se llevaron fue el teléfono en la víctima, que se encontró destruido intencionalmente, en apariencia”, sostuvo.

Ante las dudas y al ver la cantidad de información que no ha sido procesada, la familia de Jimena considera que: “Aunque existan cinco o diez fiscales, si no hay recurso humano idóneo y económicos para procesar esta investigación estamos en la misma”.

La familia teme por la integridad de las hijas de Jimena

El fiscal Rodrigo González Miralpeix dijo que “la nena (por una de las hijas de Jimena) aportó información valiosa, sabemos que no conocía al agresor”, lo que ocasionó un temor de la familia por la integridad de las niñas.

“El padre de las niñas está preocupado porque los dichos del fiscal pueden generar una interpretación que no es, por eso estamos gestionando medidas de resguardo. La familia tiene una sensación de inseguridad”, añadiendo que el fiscal “habló en sentido negativo, que la niña no conozca al sospechoso, no significa que haga dicho cómo era”.





Finalmente se mostraron molestos de haberse enterado de la decisión de poner a dos fiscales en la causa a través de los medios. Si bien aún no pudieron constituirse como querellantes, “somos la parte interesada en la causa”, dijo.