Destrozaron a Cano por el Plan Belgrano

El periodista Eduardo Feinmann cruzó fuertemente en "Animales Sueltos" a José Cano, quien estuvo al frente del Plan Belgrano y actual candidato a diputado, que se encuentra imputado tras las sospechas de negociados en Corea del Sur.



Cano pasó casi media hora tratando de explicar el viaje a Corea, y señaló que la decisión de la Justicia Federal de imputarlo en una investigación por corrupción obedece a una "operación de prensa".



En medio de un fuerte cruce con Feinmann, el candidato de Cambiemos defendió su trabajo en el Plan Belgrano.



Mientras se defendía, el periodista Feinmann lo cuestionó duramente: “La información que tengo es que, de las 15 obras que dice, 11 eran del Gobierno anterior, 3 son proyectos, y una sola la hizo usted”.



El economista José Luis Espert también cuestionó a Cano. “Hace poco estuve en Tucumán y me dicen que en el Plan Belgrano no se avanzó en nada”, le recriminó. “Me dicen lo mismo y que el Presidente lo saca del Ministerio por eso”, aportó Feinmann.



Además, Feinmann agregó que decisión de que el radical tucumano se presentara en las legislativas como candidato fue del Presidente. “Si era por usted, se quedaba atornillado en el Plan Belgrano”, le dijo.



“La decisión fue consensuada”, aseguró Cano, que reconoció que: “El que me pidió que sea candidato fue el presidente".



“Si le decía que no, me quedaba en el Plan Belgrano”, aseguró en un pasaje de la charla.



