Alfonsín se quejó del rol sumiso de la UCR en Cambiemos

En el marco de la campaña electoral de cara a las PASO, el diputado nacional Ricardo Alfonsín, visitó la redacción de InformateSalta, junto al dirigente local Rubén Correa, y se quejó del rol sumiso del centenario de partido en la alianza gobernante Cambiemos.

En la oportunidad, aseguró que le falta radicalismo al gobierno de Macri. “Yo nunca reclamé por cargos o participar del gabinete, sino influir en las decisiones o proponer alternativas cuando se empezaba a conocer que se iba a tomar una decisión”, explicó.

No obstante, aseguró que no es culpa del PRO sino de la UCR. “No le puedo pedir al PRO que haga por el partido, lo que el partido no es capaz de hacer por sí mismo, si el partido no le dice al PRO tenemos diferencias y queremos antes que tomes ciertas decisiones importantes, que escuches nuestra opinión, el PRO creerá que no tenemos ganas de participar”, dijo.

En ese marco, sostuvo que en la medida que el radicalismo presente sus candidatos en cada provincia ayuda a “Cambiemos”. “Se necesita un poco más de pata social y creo que podemos colaborar desde nuestras ideas, que son más vinculadas a lo social, a lo nacional, para tratar de evitar que se cometan errores”, señaló.

Además dijo estar muy contento de estar acompañando en la campaña al radicalismo y en particular a Rubén Correa, al que consideró un gran trabajador del partido.

Por su parte, Rubén Correa, precandidato a diputado nacional, detalló las actividades que realizarán en la jornada de hoy, que comenzará con la presentación de los candidatos, seguirá con una recorrida en distintos lugares de la ciudad, y terminará luego con un acto público en la sede del partido.

Finalmente, destacó la candidatura a senador de Gregorio Caro Figueroa, de Francisco Laiseca en diputados y Alberto Salim en el Concejo Deliberante. “Queremos ayudar a la gobernabilidad del sistema pero fundamentalmente corregir lo que haya que corregir para llevar a la gente a condiciones dignas”, finalizó.

Alfonsín participará de numerosas actividades junto a precandidatos de la UCR