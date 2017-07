Se casó con terrorista y recibió el regalo de boda más perturbador

Una española fue detenida luego de que intentara ingresar a su país por pertenecer a un grupo que se dedica a hacer actividades ilícitas y terroristas.



Luego de un extensivo interrogatorio la mujer, que viajaba con sus dos hijos chiquitos, reconoció ser miembro del Estado Islámico de Siria.



La mujer, quien ahora se llama Asia Ahmed Mohamed,confesó a las autoridades españolas que cuando viajó por primera vez a Siria ( y aún no era terrorista) se enamoró de un hombre de origen marroquí , Mohamed, con quien años más tarde se casaría completamente enamorada.



A pesar de que ella sospechaba que su prometido no se dedicaba a realizar un trabajo convencional, fue el día de su boda que las dudas quedaron completamente despejadas ya que como regaló de bodas recibió algo completamente perturbador: un cinturón repleto de explosivos.



Pero eso no es todo, la novia también descubrió que Mohamed llevaba una vida como terrorista: Kokito, era su sobrenombre, y se dio a conocer mundialmente por sus terribles actos barbaricos como cuando posó junto a 5 cabezas ensangrentadas, de supuestos soldados sirios, hecho por el cual recibió el sobrenombre de “El decapitador de Castillejos”.







En la actualidad Kokito está muerto y la mujer fue detenida por sus nexos con grupos terroristas y no podrá salir dela cárcel nunca, debido a que es considerada una amenaza potencial para la seguridad nacional.