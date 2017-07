Cuando la suerte golpea dos veces: increíbles historias de ganadores de lotería

A continuación, les compartimos una selección de algunas de las historias más insólitas de ganadores de loterías.

Ganar la lotería….¡y ganarla de vuelta!



Constance Carpenito, del área de Boston, ganó $1 millón después de comprar un boleto de la lotería instantánea Diamond Millonaire en 1996. ¿Suficiente fortuna? ¡Ni modo! En noviembre de 2015, Constance compró otro billete ganador en una tienda frente a su parada de bus en el pequeño pueblo de Stoneham, Massachusetts, donde nació y vivió la mayor parte de su vida.



Tiempo después, también ganó $20,000 con otro boleto comprado en la misma tienda. Carpenito no sólo es leal a su tienda local, sino a las loterías en general: en su vida, confesó, ha gastado miles de dólares en la compra de boletos. ¡Esto demuestra que no puedes ganar si no juegas!

La suerte vuelve a golpear



“Es simplemente increíble. ¡Las probabilidades de que ganara dos veces eran simplemente galácticas!". Estas fueron las palabras utilizadas por Thembi Tulwana, portavoz del operador sudafricano de lotería Gidani, para describir la suerte de un hombre sudafricano que ganó la lotería por segunda vez. Después de haber ganado más de $830 mil 10 años antes, el afortunado jugador acertó los números ganadores del Powerball local nuevamente, llevándose a casa alrededor de $2.3 millones. ¿Quién dijo que las segundas partes nunca son tan buenas?



Un hobby caro, pero redituable



Durante la fiebre del oro del Yukón de finales de la década de 1890, muchos cazadores de fortuna llevaron sus aventuras al área de Fort Smith, en los Territorios del Noroeste de Canadá, en busca de su mina de oro. Un siglo más tarde, una residente de este pequeño pueblo de menos de menos de 3.000 personas ganó su fortuna no en oro, sino a través de dos boletos del Loto 6/49 de Canadá.



La historia, por más insólita que suene, es real. En febrero de 2011, Ann Lepine ganó un premio increíble de 7,6 millones de dólares canadienses. Luego, en 2007, su esposo Barkley Heron compró un billete para el Loto 6/49 que ganó $ 11,3 millones canadienses, más de $8 millones de dólares americanos. Lepine ha dicho que no puede explicar su suerte...y por eso la llevó a Las Vegas, donde una noche ganó $25,000 en las máquinas tragamonedas del casino. Tal vez su suerte tiene algo que ver con el hecho de que jugar a la lotería es su mayor afición, ¡ya que gasta alrededor de $ 300 en boletos de lotería cada semana!



Fortuna familiar

Tres miembros de la familia Oksnes de Austevoll, Noruega, han ganado enormes “jackpots” de la lotería nacional de su país. Hege Jeanette Oksnes cree que su suerte tiene algo que ver con sus hijos. Su padre, Leif, ganó $ 486.800 en 2006, y al día siguiente Hege dio a luz a primogénito.



Luego, tres años después, Hege ganó más de $900 mil... ¡un día antes de que naciera su segundo hijo! Finalmente, su hermano Tord ganó casi $1.4 millones en 2012, unos meses después del nacimiento del tercer hijo de Hege. “Family matters”, suele repetirse. Y el dinero puede ayudar a las cuestiones de familia. Si no, que lo diga H.V., un jubilado de El Salvador que en Enero de 2016 ganó $1 millón como tantos otros extranjeros que juegan al el Powerball de Estados Unidos jugando en theLotter, un reconocido servicio de venta de boletos de lotería online. Con su impresionante premio, H.V. pudo finalmente disfrutar de su jubilación visitando a su familia en los Estados Unidos.



La suerte puede estar a la vuelta de la esquina...y puede estar en la siguiente esquina también.