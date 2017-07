Mirtha Legrand: "Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo"

Luis Majul y Mirtha Legrand hicieron las paces. Como muestra de ello, se invitaron mutuamente a sus programas. Este domingo por la noche, la señora de los almuerzos estuvo en La Cornisa y dejó frases muy fuertes. Una de las más destacadas fue: "Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo".

La conductora, que en repetidas oportunidades mostró su apoyo a Mauricio Macri, eligió meterse de lleno en la campaña electoral . Ante la pregunta de Majul, la diva confesó que ella siente haber ayudado al Presidente a conseguir su cargo, y añadió: "He traído a toda su gente, fueron todos invitados a mi programa".

Sobre Sergio Massa , Legrand coincidió en una frase que el candidato ha repetido a lo largo de sus presentaciones en público: "Gracias a la torpeza de este gobierno, Cristina ha vuelto a brillar". No obstante, "La Chiqui" remarcó: "Pero no estoy a favor de [Sergio] Massa eh... Yo quiero que gane Cambiemos". Frente a las críticas que recibe el mandatario, Majul consultó a Legrand por si volvería a votar a Macri y ella contestó: "Creo que vamos a salir, de verdad creo que nos dejaron un país muy maltrecho, destruido prácticamente. Destruido. Pero qué curioso que los kirchneristas no lo admiten. Que notable. Y la vivan, y la quieren y la aman [a Cristina Kirchner]".

Legrand reveló que si viviera en la provincia de Buenos Aires "votaría a María Eugenia Vidal con los ojos cerrados". Además aclaró que en la Ciudad votará, sin dudas, a Elisa Carrió .

La procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó se encuentra en el ojo de la tormenta mediática por su desempeño profesional cuestionado. Frente a eso, la conductora analizó que debería renunciar y dijo: "La están acorralando. Ahora hay una cuestión de una propiedad que se compró a precio vil y que hubo un porcentaje altísimo que quedo creo que para un miembro de su familia, algo de tres millones y medio de pesos"

Lo más destacado de Mirtha

Luis Majul: Vos dijiste algo más de una vez... que vos lo ayudaste a Macri a ser Presidente. ¿Vos sentís eso?

Mirtha Legrand: Sí, sí, lo siento, estoy segura de lo que digo. Lo he ayudado, he traído a toda su gente, fueron todos invitados a mi programa.

Luis Majul: ¿Gils Carbó debería renunciar?

Mirtha Legrand: Sí, sí, desde ya, desde ya. La están acorralando. Ahora hay una cuestión de una propiedad que se compró a precio vil y que hubo un porcentaje altísimo que quedo creo que para un miembro de su familia, algo de tres millones y medio de pesos.

Mirtha Legrand: Daría mi vida para que el Kirchnerismo no vuelva. Para que La Campora no aparezca nunca más.

Mirtha Legrand:"Cristina Kirchner es una actriz frustrada"

Mirtha Legrand: Creo que debería devolver todo lo que se llevaron. Creo que debería devolver todo. No sé si presa. No sé, a mi no me gustaría verla presa.

Mirtha Legrand: Creo que vamos a salir, de verdad creo que nos dejaron un país muy maltrecho, destruido prácticamente. Destruido. Pero qué curioso que los kirchneristas no lo admiten. Que notable. Y la vivan, y la quieren y la aman [a Cristina Kirchner].