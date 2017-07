Esta hermosa mujer sería la madre de los hijos de Ricky Martin

Recientemente, el cantante Ricky Martin hizo pública una foto que se sacó con la modelo y actriz Eglantina Zingg, a quien los fanáticos del músico le encontraron un parecido con sus hijos.

Algunos de los comentarios en las redes sociales fueron: “esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella”, “casi que no me quedan dudas” y “la sangre no miente”, escribieron.

Nena mágica. ✨💫✨ Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 4:14 PDT

Según publica el portal minutouno.com, días atrás, Valentino le preguntó a su papá si él fue quien lo había llevado en la panza, a lo que el artista respondió: “hay una señora que yo adoro con todo mi corazón que me ayudó a traerte a este mundo y ella me prestó su barriguita para que tú vinieras y cuando tú naciste ella te puso en mis brazos”.

"A little bit of this town goes a very long way" ... "Un poco de esta ciudad da para mucho" #vegas #guapanonstop #eglantinazingg #rickymartin #ALLin Una publicación compartida de Eglantina zingg (@eglantinazingg) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 3:02 PDT