Un año más, Personal será sponsor del The Rugby Championship

Personal acompaña a la Unión Argentina de Rugby (UAR) y Los Pumas en su sexto año de participación en el evento de rugby más importante del hemisferio sur, Personal Rugby Championship, donde el seleccionado argentino se enfrentará a los equipos de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

La empresa es sponsor oficial de la UAR e impulsa numerosas acciones para promover el deporte y apoyar a Los Pumas en una nueva instancia de desafíos contra las potencias del rugby mundial. En los partidos que los argentinos jueguen en la Argentina el torneo tendrá el nombre de Personal Rugby Championship.

Calendario de partidos y sedes.

19/8

Springboks vs. Los Pumas, (Nelson Mandela Bay Stadium – Port Elizabeth)

Wallabies vs. All Blacks (ANZ Stadium - Sidney)

26/8

Los Pumas vs. Springboks, (Estadio Padre Martearena - Salta)

All Blacks vs. Wallabies, (Forsyth Barr Stadium - Dunedin)

09/9

All Blacks vs. Los Pumas, (Yarrow Stadium - New Plymouth)

Wallabies vs. Springboks (NIB Stadium - Perth)

16/9

Wallabies vs. Los Pumas, (GIO Stadium - Canberra)

All Blacks vs. Springboks (QBE Stadium - Auckland)

30/9

Los Pumas vs. All Blacks, (Estadio José Amalfitani – Buenos Aires)

Springboks vs. Wallabies (Toyota Stadium - Bloemfontein)

07/10

Los Pumas vs. Wallabies, (Estadio Malvinas Argentinas - Mendoza)

Springboks vs All Blacks (DHL Stadium – Ciudad del Cabo)