Comedor infantil pide colaboración para festejar el Día del Niño

Jimena Calfiore, la directora del comedor, dialogó con InformateSalta y nos contó cómo surgió “Pan de Vida”, al que asisten más de 200 niños y abuelos.

“Un día me levanté, no me sentía muy bien y fui al médico. Me detectan un cáncer. Con 26 años sentía que mi vida se acababa. En mi camino apareció una doctora extraordinaria, Dios hace un milagro en mi vida y me sana del cáncer. Hoy tengo 32 años y estoy como nueva”, contó Jimena.

Superar la enfermedad llevó a la mujer a querer brindarse a los demás y hacer algo para ayudar a los que más los necesitan. “Con mi esposo nos compramos un auto y empezamos a recoger a los niños de las fincas donde hay mucha necesidad. Nosotros vivimos en La Silleta, cerca de las fincas. Empezamos con tres niños a los que les dábamos el desayuno”.

El comedor funciona hace tres años, comenzó con pocos niños y al años ya sumaban 50. Hoy asisten más de 200.

Pobreza, maltrato, trabajo infantil, drogas, forman parte de la realidad que padecen las familias más vulnerables de La Silleta. El comedor funciona dentro del terreno de la Iglesia evangélica. Allí los niños y adultos que asisten los domingos reciben un desayuno y almuerzo.

“Queremos hacer algo especial para Día del Niño. Queremos inculcarles la esencia de ser niños, que no se olviden de jugar. Todo lo hacemos a pulmón, pero ahora con la cantidad de niños que vienen no damos a vasto”, dijo Jimena.

El comedor se mantiene con el esfuerzo de la familia de Jimena y con colaboradores que acercan sus donaciones. Alimentos, vestimenta, zapatillas, útiles escolares, son las principales necesidades.

“Hay veces que se hace complicado, por ejemplo para nosotros la carne es oro”, sostuvo la mujer y contó un episodio que le tocó a vivir a su hija de 12 años, que le causó mucha angustia: “Uno de los nenes estaba jugando a la pelota y de repente se sentó y se largó a llorar. Entonces le preguntaron qué le pasaba, y el niño dijo que se la habían congelado los pies. No tenía medias y las zapatillas estaban rotas. Otra chica que tenía dos pares de media le prestó una. Son cosas que te hacen valorar la vida”.

Si bien el comedor no recibe ninguna ayuda del Gobierno, constantemente tienen aportes de particulares y de organizaciones. Para el festejo del Día del niño, cuentan con el apoyo de la orquesta infantojuvenil “Cuchi Leguizamón” y la fundación “Fundartis”. Para ello organizaron una fiesta donde puede participar toda la comunidad, colaborando con un alimento no perecedero. En el evento actuarán la Orquesta y el mago Pascal.

Quienes deseen participar y colaborar pueden acercarse a la casa de Jimena, ubicada en el Kilómetro 14, frente al Encón. Calle Río Pilcomayo lote 21, manzana G. Familia Ruíz Día, o comunicarse con Jimena al 3875825661.