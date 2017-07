Una escuela de Rosario de la Frontera tiene sólo a 2 hermanitos como alumnos

Mauricio y Aldana López tienen una historia de vida particular y a la vez muy emotiva. Él, de 10 y ella, de 9, viven junto a una hermana menor y sus papás Olga y José, en la finca conocida como La Hoyada, a 35 kilómetros al sur de Rosario de la Frontera.



Hace tres años que son los únicos alumnos de la escuela Luis Guillermo Sevilla Nº 4430 y piden a las autoridades que no la cierren porque es la única posibilidad accesible que tienen para poder continuar con sus estudios.





La jornada para la familia López arranca muy temprano. Pese al frío del lugar, que en la mayoría de los días de invierno llega a temperaturas bajo cero, Olga levanta a sus hijos a las 6.30. José trabaja como empleado y es tractorista. Antes de irse, ensilla la yegua y saluda a Mauricio y Aldana quienes parten a la escuela a pesar de que el sol todavía no se asoma y la oscuridad reina en un largo camino.



En la institución los espera la directora Viviana Brito, quien junto a otros cuatro maestros conforman el equipo docente que acompaña y educa a los niños. Si bien Mauricio va a 5º grado y Aldana a 4º, muchas veces comparten situaciones en conjunto como por ejemplo actos escolares, cuando son los únicos portadores de la bandera o en el tiempo del recreo.

No nos podemos ir de acá



En diálogo con El Tribuno, la familia quiso contar su historia de vida que es sin duda alguna muy emotiva, pero a la vez deja grandes enseñanzas. “Por cuestiones de trabajo no nos podemos ir de este lugar. Mi marido por suerte tiene algo estable y se nos complica irnos a otro lado. Aparte los chicos ya nacieron en este lugar y a pesar de que no tienen compañeros, ya están bastante acostumbrados. Es difícil entender, por ejemplo, que juraron la bandera solos pero no queremos que dejen de estudiar”, expresó Olga Gramajo.



Por su parte, José, papá de los niños, comentó que hasta hace unos años atrás iban alrededor de 15 chicos pero por cuestiones laborales sus padres se tuvieron que ir a otros puestos.



“Desde hace tres años que van solos. Antes se juntaban todos los de la zona y se iban a caballo. Acá cerca hay familias pero no tienen hijos de edad de primaria. Dentro de todo, la situación económica nos permite comer y vivir entonces no podemos irnos de acá por ahora y queremos construir un buen futuro para ellos”, indicó.





El clima no es un impedimento para que Mauricio o Aldana asistan a clases. Haga frio, calor o llueva, el delantal blanco siempre de punta en blanco los espera para comenzar el día. El hermano mayor recuerda algunas de las historias que les tocó vivir cuando suben a la yegua. “Mi hermana es muy miedosa pero yo trato de tranquilizarla. Varias veces se nos cruzaron toros malos en el camino y ella se quiere volver o llora. Yo le digo que no pasa nada y seguimos. Un día también nos agarró una tormenta con piedras y nos asustamos mucho”, contó Mauricio.



“En la escuela me gustan las Ciencias Naturales. Ver a los animales y las plantas por ejemplo. Me gustaría tener más compañeros. Cuando vamos con los perros que nos acompañan, los puesteros se nos ríen porque dicen que ellos son nuestros compañeros (se ríe). En mi casa no vemos casi dibujitos animados, nos gusta Animal Planet. Cuando volvemos a casa jugamos con los chanchitos o las gallinas porque no tenemos amiguitos”, recordó Aldana.



Si bien están yendo solos a la institución escolar, la familia López teme que cierren la escuela. “Los chicos no faltan casi nunca y la directora nos dijo que si faltan muchas veces la escuela se puede cerrar. Esperemos que eso no ocurra porque sino mis hijos no recibirían ningún aprendizaje porque no hay otra cerca. Hacemos un sacrificio enorme para que los chicos no falten y los docentes sigan viniendo así que esperamos que eso se valore. Ahora se está por ir el ordenanza y yo quiero que por favor me den ese trabajo a mí así puedo ayudar y acompañar a mis hijos también”, agregó Gramajo.