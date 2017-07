Caso Thiago: “Ahora me considero capaz y quiero estar con mis hijos”

Hoy inició el juicio en contra de Marcelo Senise (docente de 50 años) y Patricia Alejandra Sánchez (40), quienes eran los padres sustitutos de Thiago Quipildor (4), quien falleció producto de maltratos. En la sala de juicio su madre Sandra pidió justicia y que le restituyan la tenencia de sus otros tres hijos.

“Me gustaría que el juez se ponga en mi lugar, los chicos no pueden estar así, de un lado para el otro, ahora me considero capaz y quiero estar con mis hijos, quiero que me los devuelvan”, dijo por FM Aries.

En el banquillo de los acusados también estarán las psicólogas del gabinete del Ministerio de Derechos Humanos, Lorena Alejandra Recchiuto, Jaqueline Mónica Rosas y Marina del Huerto Vargas, acusadas de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También el médico Sergio Alejandro Gonza, procesado por falsedad ideológica.

Sandra contó que en un principio pensó que la muerte del pequeño se había debido a un accidente, “me dijeron que se había broncoaspirado, después de ver que tenía 276 lesiones, las costillas fracturadas y que su cabeza parecía un mapa de tantas cicatrices me pregunté cómo nadie se pudo dar cuenta”, sostuvo.

Aseguró que la hermana de la víctima estuvo internada varios días por un cuadro de desnutrición grave “cuando la sacaron de la casa no podía caminar”. Hasta la fecha no puede verla a pesar de vivir a escasos metros una de la otra. “A Magali la veo a escondidas, vivo a la vuelta de su abuela y la veo cuando pasa para el almacén porque no me dejan verla, pero me gustaría estar con mis hijos”, contó.

Lejos de justificar sus acciones, contó “tuve un pasado muy difícil, llegó un tiempo donde tuve que vender droga para mantener a mis hijos, no tengo familia, no tengo madre ni padre. No niego lo que hice, después me separé del padre y el me lleno de denuncias. De la noche a la mañana me quitaron a los chicos, me dijeron que el padre se iba a hacer cargo pero se fue a Buenos Aires y no volvió más y los chicos ahí pasaron a disposición del Estado”, relató.

Pidiendo justicia opinó que todos fallaron en su trabajo y se mostró molesta con la absolución del juez Canaboso, quien fue el que le otorgó la custodia sustituta a quienes hoy están siendo juzgados por la muerte del niño y los maltratos a los que fue sometida su hermana.