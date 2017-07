Macri: “Un país no se construye en 18 meses, se construye dando pequeños pasos cada día"

En primero lugar, Grande le preguntó al presidente sobre acciones para frenar el ingreso de droga por nuestras fronteras. Macri dijo: “Estoy contento, siento que hemos hecho un avance muy importante. Las cosas que hemos hecho empiezan a dar sus frutos, hemos batido récords de droga incautada en este año y medio de gestión y todos los días damos un golpe fuerte a esto que tanto afecta a nuestra sociedad”.

Consideró que “estamos trabajando con seriedad, con las fuerzas federales con el apoyo de las fuerzas provinciales haciendo real esta decisión planteada en la campaña de luchar contra el narcotráfico y efectivizar el convenio firmado con todos los gobernadores”.

En referencia a la Ley de Derribo, el primer mandatario nacional explicó que “hemos pedido descender a varios aviones, pero ahora vuelan a más baja altura. Por eso nos estamos equipando para detectar aviones que vuelan más bajos”.

No obstante, opinó que “la mayor cantidad de droga no entra por avión sino vía terrestre y hay que seguir todos los días, recuperar el territorio, entrar en los barrios complejos. El camino que hemos tomado empieza a mostrar resultados aunque es una batalla que recién empieza”.

Situación de la Argentina

“Nos alejamos de la Argentina alejada del mundo, sin información confiable”, dijo Macri al referirse a la situación del país. “Estamos en una Argentina que ha vuelto al mundo, que ha recibido enorme apoyo de todos los países, donde todos felicitan a la Argentina por el cambio que se ha hecho y nos dicen que quieren ser socios nuestros. Han empezados a volver los créditos a PYMES y a las empresas, créditos hipotecarios a 30 años después de décadas que no habían. Cada 3 minutos se da un crédito para que una pareja, un joven se pueda comprar su casa y pagar a 30 años, eso es algo que no pasaba” dijo esperanzado.

Detalló que más de 300.00 jubilados han accedido a créditos y eso es un éxito absoluto.

Plan Belgrano

Otro de los planteos hecho por Martín Grande, tiene que ver con los cuestionamientos que surgen hacia el Plan Belgrano y las obras que incluye. “No sé los montos exactos, pero hablemos de las obras que estamos haciendo en Salta”, dijo al respecto Macri.

“Por ejemplo la conectividad, hoy Salta está conectada con el mundo. Tenemos más de 100 frecuencias semanales internas, desde diferentes aeropuertos se puede ir a Salta. Hoy desde Salta se pueden hacer vuelos internacionales sin pasar por Buenos Aires. Además, de la conectividad, se está haciendo una ampliación de aeropuerto que va a empezar en el 2018, y va a ser un aeropuerto distinto”.

En otro orden se refirió al Belgrano Cargas, que tiene 430 kilómetros de vías en Salta y este año empezadas algunas obras complementarias. Antes del 2019, el Belgrano va a conectar con todos los puertos.

Además mencionó la obra de la ruta 51 de Salta a San Antonio de los Cobres, la 16, la ruta 50, la planta potabilizadora en Salta capital, la ampliación de red cloacal en el Bº Juan Manuel de Rosas.

En cuanto a viviendas, mencionó a los avances y obras del Plan Procrear, el plan Hábitat que va a beneficiar a 29.000 familias. “Son todas obras que están en ejecución”, destacó y agregó que “lo seguiremos haciendo porque hemos asumido que tenemos que pagar la deuda histórica del país con el norte. Por eso estamos trabajando con los gobernadores y los intendentes del norte, en lo que la gente nos reclama. Hemos hecho de un acuerdo con los gobiernos”.

Pero aprovechó e hizo un reclamo a la provincia.

Macri dijo que están esperando que el gobierno de Salta adhiera a la Ley Pyme, que genera beneficios muy grandes para las Pymes. Además la adhesión de Salta a la Ley para limitar los juicios de trabajo, algo que afecta mucho a las Pymes y, en tercer lugar, reclamó que hay provincias como Buenos Aires, Mendoza, que se van adhiriendo y bajando los Ingresos brutos para créditos y eso ayuda mucho.

Recalcó que todavía Salta no adhirió a estas leyes y pidió a los diputados avancen en ese sentido.

Elecciones

“Realmente Salta va tener una elección maravillosa”, consideró Macri al referirse las legislativas de este año.

“Estamos convencidos de lo que estamos haciendo y vamos a ratificar que la Argentina ha cambiado para bien, trabajando en equipo, construyendo esa Argentina que queremos”.

“Es una elección con un candidato a diputado nacional como Martín Grande que va a hacer posible que hagamos una gran elección, liderando la campaña de Cambiemos”, añadió.

Aprovechó para agradecer a los salteños por el apoyo y afecto que siempre le brindaron cada vez que visitó la provincia a la que consideró “una de las provincias más bellas”.

“Vamos bien, pero un país no se construye en 18 meses, se construye dando pequeños pasos cada día. A Boca no lo hicimos de un día para otro, no salimos campeón el primer año, nos tomó dos años y medio pero después ganamos todo durante 10 años”, acotó y solicitó que cada vez más argentinos entiendan que depende de todos, no solo de mí. “Poco a poco el país va a crecer y se va a consolidar, vamos a llegar a las elecciones con la inflación más baja y el mayor crecimiento de los últimos 5 años. Algunos todavía no ven al cambio, pero es un proceso, a otros les ha costado más, de esto no se sale tan fácil”, concluyó.