"Atropellaron a mi hija y la dejaron tirada como un perro"

El siniestro ocurrió anoche en Parque General Belgrano, en la primera etapa del barrio. Noelia Sotello, mamá de Azul Flores de 15 años, dialogó con InformateSalta y contó detalles del hecho.

“Mi hija estaba por cruzar la ruta, no sabe en qué momento apareció la camioneta y la tiró al piso. Como pudo se levantó y cruzó corriendo para sentarse en la vereda. La caminata Fiat Toro se dio a la fuga. A mi esposo le dijeron que las cámaras no pudieron registrar el momento, pero los vecinos dicen que en realidad esas cámaras nunca funcionan”, dijo la mujer.

La madre de la menor contó que a la par de la camioneta Fiat de color oscuro (negro o azul) circulaba una Surán, cuyo conductor pudo aportar algunos datos.

“El conductor del otro vehículo dice que la camioneta iba muy rápido, que lo quería pasar, entonces la chocó a mi hija, ella cayó sobre el capó de la Suran y luego impactó contra el piso. El conductor quiso seguir a la camioneta Fiat pero temía que lo señalaran por abandonar la escena del siniestro”, informó la mujer.

Con respecto a las heridas que sufrió la menor, la madre de ésta contó: “Le tuvieron que hacer una cirugía plástica en la frente porque tenía una herida muy grande. También le hicieron puntos en uno de los muslos. Ahora le tienen que hacer una ecografía de abdomen y una tomografía de la cabeza porque el golpe fue muy fuerte. Ella está toda dolorida, se le quebraron dientes y tiene toda la lengua mordida”.

De acuerdo al testimonio de la mujer a InformateSalta, afortunadamente la ambulancia llegó rápido y pudieron trasladar a su hija, quien todavía sigue internada en el Sanatorio Parque.

“Queremos verificar si las cámaras funcionaban o no, porque no es posible que nos digan que justo no se registró ese momento, tememos que no se haya grabado nada”, lamentó la mujer, a la espera de poder obtener datos sobre el responsable del siniestro.