Del Frari: “Celebro que se hayan ido porque entró gente nueva”

El precandidato a concejal por el Frente Ciudadano para la Victoria, Martín Del Frari dialogó con InformateSalta en el marco de la campaña electoral con vistas al próximo 13 de agosto.

Durante la entrevista sostuvo que observa al Concejo Deliberante actual demasiado tranquilo frente a los problemas reales de la gente. “Se la pasa la mayor parte del tiempo en discusiones muy largas, donde no se respetan los proyectos porque no son del mismo espacio político. Están centrados en las discusiones y no en solucionarle los problemas a los vecinos” agregó.

En la lista lo acompañan Laura Carmona, militante peronista, Facundo Olianetta, de la organización “Jóvenes de Salta Nueva Generación”, Natalia Sajama, dirigente de B° la Paz y Marcelo Vega, dirigente de B° Autódromo.

Al hablar de sus propuestas, Martín Del Frari destacó la importancia de construir una nueva urbanización en la ciudad de Salta. El lugar óptimo desde su visión es el sector que se encuentra detrás de los cuarteles. “Se trata de 2700 ha que no tienen ningún uso y si nos paramos en el cerro San Bernardo, nos vamos a dar cuenta que hay un 30% de la ciudad que está inutilizada” afirmó.

Por último, ante la consulta sobre su opinión por el alejamiento de David Leiva y Mario Moreno del Frente kirchnerista, sostuvo que ellos fueron los que se alejaron del espacio político. “Habría que preguntarles a ellos porque se fueron y pasaron a ser de nacionales populares al bando del oficialismo que acepta las políticas de Mauricio Macri. Celebro que se hayan ido porque entró gente nueva, sangre nueva, con muchas ganas de trabajar.”