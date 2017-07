“Creo que fue el ángel de la guarda el que me salvó”

María de los Ángeles Ríos, una de las inspectoras atropelladas días atrás en Avenida Entre Ríos y Sarmiento por una conductora que se ofuscó al recibir un acta de infracción, rompió el silencio y relató cómo fue ese momento.

Aún internada, y desde la cama donde se recupera, explicó a Somos Salta que al terminar de completar el acta con los datos de la mujer, ésta comenzó a cuestionarla, le quitó el talonario de su mano, arrancó las hojas y pidió a su hija que filmara la supuesta agresión en su contra.

“Cuando hice solicitar personal para colaboración, la señora estalla, y nos choca a mí y a mi compañera. Me tira contra el colectivo que estaba circulando, golpeo la espalda, la cabeza en el colectivo. Creo que es un ángel de la guarda el que me salvó porque ese día la rueda pasó rozando el casco de mi cabeza,” dijo.

No obstante a ello, la agresora la amenazó con que se quedaría sin trabajo y se jactó de ser la esposa de un funcionario de la Municipalidad, aunque no profundizó en detalles. “Yo quiero justicia, me duele mucho ver que la gente por ser familiar de, tener un apellido un poco reconocido se maneje con tanta impunidad,” expresó.