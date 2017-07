Boca Juniors: Cristian Espinoza no superó la revisión médica

Espinoza no pasó los exámenes médicos y su llegada al campeón del fútbol argentino se complicó, aunque aún no está caída.

Cristian Espinoza estaba ultimando los detalles para sumarse al plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto cuando se encontró con un imprevisto. El delantero, ex Huracán, no superó la revisión médica y no viajará mañana a Ciudad del Este para realizar la pretemporada.

El programa radial Closs Continental informó que Espinoza no pasó los exámenes médicos, pero su llegada al Xeneize aún no se ha caído definitivamente.

Es que el club envió al jugador a realizarse estudios complementarios para chequear profundamente su condición física y así evaluar cuál es el riesgo de incorporarlo al equipo